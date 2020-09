Congo-Brazzaville: Environnement - « Carnaval vert » un projet pour sensibiliser à la protection de la nature

La ministre du Tourisme et de l'Environnement, l'administrateur maire de la ville de Brazzaville, et la maire de l'arrondissement 2, Bacongo, ont visité les travaux de ce projet, le 1er septembre dernier à l'Institut français du Congo (IFC), en présence des responsables de cet espace.

Projet du collectif Balabal'art, que dirige l'artiste plasticien et marionnettiste, Artiste Zouber Aidara, originaire du Burkina Faso, installé au Congo Brazzaville, le Carnaval vert, débuté en janvier dernier, vise à sensibiliser la population à la protection de la nature et de l'environnement, a été initié pour être présenté à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, malheureusement la pandémie de Covid-19 a chamboulé le programme. Le projet est dorénavant orienté pour la Journée mondiale du climat.

Pour l'artiste Zouber Aidara, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, s'est intéressée à ce projet depuis janvier, parce que les artistes utilisaient des matériaux de récupération à l'instar des bouteilles de plastique, des papiers de journaux, des papiers classiques, des cartons.

Au cours de cette visite, les artistes ont profité de l'occasion pour présenter à la ministre et toute la délégation les matériaux qu'ils utilisent et ont fait une prestation d'environ quinze minutes, en guise de préambule au carnaval.

La ministre du Tourisme et de l'Environnement s'est dit impressionnée du travail des artistes du Collectif Balabal'art. Elle a rappelé qu'ils avaient lancé cette initiative avec l'Union européenne, et l'IFC, lorsqu'ils sont allés dans la forêt de la Patte d'oie ramasser les différents déchets. Ce jour, ils avaient collecté un nombre important de kilogrammes de plastiques et autres déchets. C'est à cette occasion que l'artiste plasticien et marionnettiste a réussi à les réutiliser et à faire de l'art avec.

« L'objectif de ma visite est de faire le point de l'évolution de ce que l'artiste avait promis de nous présenter à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, et qui s'inscrit maintenant dans la Journée mondiale du climat. Je peux vous dire que je suis agréablement surprise de découvrir tout ce qu'il a pu faire de tous les objets qu'il prend ici et là. Ce sont ces grandes marionnettes d'objets recyclés qui feront un magnifique carnaval dans les rues de Brazzaville à l'occasion de la semaine et de la Journée du climat », a déclaré la ministre.

En ce qui concerne l'accompagnement de ces jeunes, la ministre a fait savoir que l'État donne un cadre institutionnel et règlementaire. Il accompagne et travaille avec la Banque mondiale qui a des financements pour accompagner le secteur privé qui aimerait se lancer dans les projets de recyclage, de protection de l'environnement.

L'administrateur maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a salué l'ingéniosité des jeunes congolais qui peuvent sur la base des matériaux jetés, papiers, plastiques ; les recycler et en faire des objets d'art utiles au spectacle.

« Ce que font ces jeunes, ça nous permet non seulement de créer un carnaval, mais aussi d'éviter les problèmes de salubrité dans la ville. Car, au lieu de les jeter comme ordures, ils récupèrent ces déchets pour faire ce que nous venons de voir. C'est vraiment ingénieux et nous les félicitons pour ça. Aussi, ils bénéficient de notre soutien multiforme. Nous avons déjà accepté de les accueillir chez nous pour qu'ensemble nous sponsorisions ce spectacle et d'autres encore », a déclaré le maire.

Marionnettiste de formation, Zouber Aidara est en train de former des marionnettistes afin d'envoyer l'art vers la population. « Nous sommes des acteurs de l'art de rue et nos prestations nous les faisons dans la rue. Car, nous utilisons l'art de la rue pour sensibiliser. C'est un moyen de communication pour nous. Voilà pourquoi la plupart de nos œuvres ou marionnettes sont faites à base des matériaux de récupération. Dans le Carnaval vert, nous avons un spectacle des marionnettes qui sera joué dans la rue, de préférence dans un marché, en vue de toucher tout le monde », a indiqué l'artiste Zouber Aidara.