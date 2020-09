Cote d'Ivoire: Visite d'Etat dans le Moronou - Les routes, principal défi pour M'Batto !

Le renforcement et l'amélioration des infrastructures routières constituent l'une des priorités pour les populations du département de M'Batto.

Peuplée d'environ 110 000 habitants, cette circonscription administrative de la région du Moronou souffre, en effet, d'un manque criant de routes non seulement dans la ville, mais également pour rallier les trois grandes sous-préfectures que sont Anoumaba, Tiémélékro et Assahara; les campements et les plantations.

Mais la priorité des priorités de M'Batto en termes de route reste la construction de l'axe M'Batto - Anoumaba - Céchi. Longue d'une quarantaine de kilomètres. Si cette piste est bitumée, le département de M'Batto s'en trouvera complètement désenclavé, estiment les autorités.

Et pour y aller à partir d'Abidjan, ce sera plus facile. On ne sera plus obligé de passer par Adzopé, Akoupé, Kotobi, Bongouanou... qui fait environ 230 kilomètres, mais on pourra passer par Agboville en traversant la petite localité de Céchi qui fait frontière avec la sous-préfecture d'Anoumaba. Cet axe Abidjan - Agboville - Anoumaba (M'Batto) ne fait que 153 kilomètres, ce qui fera un gain d'environ 80 kilomètres.

Il faut préciser que la route est bitumée et en très bon état depuis Abidjan jusqu'au village de Céchi en passant par Agboville.

Le tronçon Céchi - Anoumaba - M'Batto qui est encore une piste difficilement praticable doit donc être bitumé afin que la région du Moronou se rapproche de quelques dizaines de kilomètres de la capitale économique.

Les populations de M'Batto souhaitent aussi le bitumage de l'axe M'Batto-Morokro-Autoroute du Nord, long de 82 Km.

La construction de cette route qui contribuera au désenclavement de la ville de M'Batto, fera également partie des doléances qui seront présentées au Président de la République.