Burkina Faso: Dans la Bibliothèque d'Alkassoum Maïga - Lire pour comprendre les sociétés

C'est un rendez-vous pris il y a une année mais qui n'a pu avoir lieu à cause de l'agenda surbooké de l'invité, qui est ministre de l'Enseignement supérieur du Burkina Faso.

C'est finalement un matin de mai 2020 que nous avons eu un entretien dans son bureau. Une heure d'entretien sur la lecture, les livres et un voyage au cœur de la sociologie.

Alkassoum Maïga est un enseignant chercheur, professeur de sociologie, qui a l'âme de l'enseignant, c'est-à-dire qui aime disserter et démontrer.

Chez lui, aucune réponse n'est lapidaire, elle va chercher dans l'histoire des sciences, chez les précurseurs, aux origines et, ensuite, cette parole roule et amasse références et citations avant de vous parvenir longue, touffue et complète.

D'où le fait que cet entretien est fait de longues digressions, de grands détours. Mais cela a l'avantage d'éclairer le propos et de nous sortir de la littérature pour mieux y revenir.

C'est un lundi matin un peu avant huit heures que monsieur Alkassoum nous a reçu dans son bureau. Pendant que nous posons le carnet et l'enregistreur, nous osons une rapide inspection du bureau d'un mouvement périscopique. Une pile d'ouvrages à côté du parapheur. A droite, un petit meuble avec sur les rayons des bouquins de sociologie.

Monsieur Maïga a un parcours de lecteur qui débute de façon très commune avec les lectures imposées en classe, puis vient l'appétit de l'étudiant pour les œuvres de sociologie. Ces premiers rapports aux livres commencent au collège avec le cours de français.

Passent les œuvres au programme comme Une Vie de Boy et le Vieux Nègre et la Médaille de Ferdinand Oyono, l'Aventure ambiguë de Cheick Hamidou Kane, Maïmouna d'Abdoulaye Sadji, etc. Et les classiques de la littérature française tels Candide ou de l'optimisme de Voltaire avec l'inénarrable Pangloss, les Misérables d'Hugo.

On pourrait penser que cette lecture scolaire est faite par nécessité, mais elle a laissé des empreintes dans la mémoire, et des décennies plus tard notre hôte en raconte des scènes et récite de mémoire de larges passages.

De Maïmouna, il récite de longs passages et de l'Aventure ambiguë il retient la sagesse de la Grande Royale qui préfère amener les enfants diallobé à l'école coloniale, non parce qu'elle aime cette école ni parce qu'elle ignore que celle-ci détruira en eux l'identité diallobé mais parce qu'elle veut qu'ils apprennent l'art de vaincre sans avoir raison.

Puis, est venue la lecture sans contrainte. Elle s'est rapidement portée sur la bande dessinée : les collections Akim, Zembla, ces héros qui habitent les forêts encore vierges entourées d'animaux sauvages et de peuples belliqueux.

Et le regard du professeur s'éclaire avec l'évocation des Pieds Nickelés, le trio composé de Croquignol, Filochard, Ribouldingue, trois filous rusés qui vivent d'entourloupes, d'arnaques mais en sortent perdants à chaque aventure.

« J'ai des collections que j'ai fait relier et qui sont dans ma bibliothèque. » Pourquoi s'est-il attaché à ses trois bandits ?

« Parce qu'il y a beaucoup de ruse, de culture et des faits de la quotidienneté, car, comme le dit le sociologue Michel Mafissoli, les faits de la quotidienneté ont une centralité souterraine. »

La sociologie, couronnement de toutes les sciences

Et le surgissement du nom de Michel Mafissoli dans cette réponse est le sésame qui ouvre la brèche dans notre entretien sur la littérature de fiction et nous fait entrer dans la sociologie qui est le domaine de prédilection de notre invité.

«La sociologie, c'est un sport de combat, disait Bourdieu», rappelle-t-il. Pour lui, la sociologie est importante pour comprendre le monde parce qu'elle est la dernière-née des sciences et le couronnement de toutes les sciences.

Auguste Comte, le père de la sociologie, avait voulu nommer sa discipline « la physique sociale » comme science qui étudie les phénomènes sociaux, mais il s'est rendu compte que l'ouvrage d'Adolphe Quetelet publié en 1869 portait ce titre et ne réflétait pas exactement ce que Comte considérait comme physique sociale qui, pour lui, est l'étude des lois qui gouvernent la société. Donc il désignera finalement cette science du nom de sociologie.

A la question de savoir ce que le Pr Maïga lit à ce moment, sa réponse est un voyage dans le champ sociologique avec ses théories, ses précurseurs et ses ouvrages incontournables.

« Il y a un ouvrage classique sur lequel je reviens souvent pour revoir les théories sociologiques, c'est Leçons de sociologie, qui développe l'apport des auteurs aux différents concepts sociologiques. Un autre livre que je ne cesse de relire et que je recommande aux jeunes Africains, c'est Ils y étaient avant Christophe Colomb.

Dans cet ouvrage, l'auteur, Ivan Van Sertima, démontre que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, qu'ils ont navigué jusqu'au Nouveau Monde longtemps avant Christophe Colomb et, que, par exemple, la présence en Afrique du maïs, qui est une céréale d'Amérique, en est une preuve.

Le reste du monde venait en Egypte pour se former à la science, à l'astronomie et à la philosophie. Regardez les pyramides, il a bien fallu des ingénieurs et des géomètres pour soulever ses blocs de pierres et en faire des pyramides. »

Pendant qu'il parle, les téléphones vibrent et frétillent sur la table comme des poissons sur la berge et se mettent à sonner.

Mais absorbé à reconstruire, par les mots et les images, cette Afrique forte et maîtresse du monde, il ignore ces appels et continue à parler ainsi qu'à dessiner dans l'air avec ses mains cette Afrique évanouie.

« Après cet ouvrage, je conseillerai aussi un autre livre, Et l'Europe sous-développa l'Afrique de Walter Rodney. C'est une analyse des causes du sous-développement de l'Afrique à travers la colonisation et la néo-colonisation avec les politiques d'investissements.

Rodney montre que l'Afrique était en avance sur l'Europe et l'Asie sur bien des plans. La civilisation gréco-romaine s'est nourrie aux mamelles de la philosophie, des mathématiques de l'Egypte noire. C'est à partir des contacts avec ces deux continents que le déclin a été amorcé. »

Notre invité revient d'abord sur la saignée de l'esclavage avec des millions d'hommes et de femmes ôtés à leur terre pour aller développer l'Europe et ensuite l'Amérique. «Un pillage culturel, des savoirs et des objets d'art qui privent les jeunes Africains de la possibilité d'entrer en contact avec leur patrimoine.

Et cette entreprise de démolition du continent a été opérée par la religion d'abord et l'école ensuite, qui sont des appareils intégrateurs pour acculturer et inculquer des valeurs étrangères», conclut-il.

Pour le professeur, l'école est une arme redoutable de domination, et il rappelle qu'Althusser disait que l'école est un appareil idéologique de l'Etat. Il termine en soulignant qu'il est important que les Africains lisent ces auteurs pour mieux se connaître et se débarrasser du complexe d'infériorité et de l'afro-pessimisme ambiant.

Quid de la littérature burkinabè ?

Il admet que c'est son talon d'Achille, il n'en lit pas beaucoup, mais il a découvert récemment un romancier burkinabè très intéressant.

Il se lève et va retirer trois ouvrages des rayons de sa petite bibliothèque ces fictions d'Emmanuel Zoungrana : Enfants Chéris, Marwelle, l'enfant aigri et The ace of spades in disarray qu'il a lus dans son bureau entre lecture de dossiers et audiences.

« Cet auteur a une belle plume et une écriture entraînante. J'ai lu ses romans et nouvelles avec beaucoup de plaisir dans ce bureau »

Il confie que le roman policier n'a pas exercé une grande attraction sur lui. Le seul roman policier qu'il a lu est Un Cœur d'artichaut de Charles Exbrayat.

Ce roman raconte l'histoire d'un jeune séducteur, Don Fernandino, qui vit aux crochets de riches femmes et ne comprend pas la haine que lui voue le commissaire Benito.

Des lectures pour décrypter notre monde en crise

A la question de savoir les livres dont il conseillerait la lecture à ceux qui veulent lire pour mieux comprendre les hommes et leur monde en crise, Monsieur Maïga dit franco d'aller aux classiques de la sociologie.

« Lire Durkheim qui a écrit sur le suicide, sur l'éducation et la religion. Ou relire Karl Marx en n'oubliant pas de les réinterpréter pour les adapter à notre contexte, car l'évolution décrite par Marx, c'est des ajustements entre l'infrastructure et la superstructure.

Il faut savoir que la théorie marxiste repose sur des théories de l'antiquité gréco-romaine, car la dialectique est d'Héraclite et le matérialisme de Démocrite. »

Il poursuit : « La théorie de Marx, c'est la théorie hégélienne qui marche sur la tête », me disait mon professeur à la faculté de sociologie. Il ne faut pas se départir des pères fondateurs, mais les réinterpréter et adapter au contexte pour se faire sa propre lecture. »

Il conseille aussi de lire Robert K. Merton, le théoricien des ajustements, qui décline les cinq types d'individus dans leurs rapports aux buts et aux moyens : ce sont le conformiste qui se soumet aux attentes du groupe, l'innovateur qui accepte les valeurs du groupe mais ne fait pas siennes les normes sociales et procédures habituelles, le ritualiste qui reste figé dans un mode de comportement donné, l'évadé qui vit en marge de la société et enfin le rebelle qui jette les buts et les moyens culturellement valorisés par une société donnée, et veut en suggérer, voire en imposer d'autres. Comprendre cela permet de comprendre les individus et les groupes sociaux dans leur agir.

« Quant à Levi Strauss, il permet de comprendre que le mariage est une forme de communication et de pacification entre les familles et les communautés, et cela permet de comprendre comment la modernité a déstructuré nos sociétés et fait désormais apparaître le mariage traditionnel comme une injustice.

Et lire enfin Marcel Mauss qui a forgé le concept de fait social total, lequel est le fait social pluridimensionnel réunissant toujours des dimensions économiques, culturelles, religieuses, symboliques ou juridiques et ne pouvant être réduit à un seul de ces aspects. Et la théorie du don et du contre-don qui éclaire beaucoup les relations humaines. »

Le désir d'écriture au bout de la lecture

Un téléphone se remet à sonner. Il continue de parler, et la main s'allonge vers le téléphone, qui s'entête à hurler, et le fait taire d'un appui de l'index. A ce moment, le désir nous prend de lui demander s'il a eu envie d'écrire ou s'il a des projets de livre.

« J'ai des publications qui sont des regroupements d'articles sur des thématiques sociales. J'ai en chantier deux publications à paraître bientôt ; Enfants de la rue en Afrique : cas du Burkina Faso aux Editions l'Harmattan ; et l'Innovation agricole, co-écrit avec un de mes étudiants que j'ai encadré sur ce sujet et qui travaille actuellement à l'INERA. »

Il a par ailleurs des projets d'écriture sur des thématiques très actuelles comme la crise de la citoyenneté, de la religiosité, et sur les nouvelles constructions sociales du vivre-ensemble qui sont aux antipodes des valeurs qui faisaient le Burkinabè et qui l'interpellent et sur lesquelles il voudrait écrire.

En ce qui concerne la fiction, notre invité confie avoir débuté un roman en classe de seconde qu'il n'a malheureusement pu mener à bout.

« C'est un roman né du désir d'évoquer la politique des années 1978 avec les oppositions entre les leaders locaux du RDA de Gérard Kango Ouédraogo et du MNL de Joseph Ki-Zerbo, car j'ai vu à Markoye le tissu social et familial se déchirer à cause de ses oppositions politiques. ».

Il faut espérer qu'il le reprenne un jour, ce roman inachevé, car le champ politique est toujours une arène où les familles s'opposent et implosent dans nos villages et campagnes.

En quittant le cabinet ministériel, nous nous rendons compte que nous n'avons pas évoqué la poésie, ce genre qui est le grand absent de la bibliothèque de monsieur Alkassoum Maïga. Et ce désintérêt pour le polar !

On ne peut s'empêcher de penser que s'il avait eu entre les mains n'importe quel roman d'Agatha Christie au lieu de Cœur d'artichaud d'Exbrayat qui n'est pas à proprement parler un roman policier, peut-être que sa vie de lecteur eût été changée.

Et le revers, ce qu'il n'aurait sans doute pas abordé avec nous, ces lectures sociologiques qui peuvent nous ouvrir à une meilleure compréhension de la société.

Alors, prenons les choses telles qu'elles sont et convenons avec Pangloss, ce personnage de Candide ou l'optimisme qui a laissé un souvenir impérissable au Pr Alkassoum Maïga, que tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles...