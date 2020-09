Sénégal: COS-PETROGAZ - Macky Sall veut la finalisation du dispositif relatif à son élargissement à la société civile et à l'opposition

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, de "finaliser, sans délai, le dispositif réglementaire relatif à l'élargissement du COS - PETROGAZ à la société civile et à l'opposition", indique le communiqué du conseil des ministres.

Présidé par le chef de l'Etat, le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz est composé du ministre en charge de l'Energie, du ministre de l'Industrie et des Mines, de représentants d'institutions de la République ainsi que d'autres structures intervenant dans le secteur de l'énergie.

En dehors de ces acteurs, le président de la République peut inviter aux travaux du COS-PETROGAZ toute personne ou compétence utile à la réalisation de ses missions.

En juin 2018, il avait annoncé que le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) allait être ouvert à la société civile pour plus de transparence.

Ce mercredi en conseil des ministres, il a aussi demandé au ministre du Pétrole et des Energies de "finaliser, sans délai, le dispositif réglementaire relatif à la loi sur le contenu local avec la création du Comité de suivi et, en particulier, du Fonds d'appui au contenu local".

"Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, demandé au ministre du Pétrole et des Energies et au ministre des Finances et du Budget de veiller au renforcement de l'ancrage d'une gouvernance, selon les meilleurs standards internationaux, des sociétés à participation publique qui évoluent dans le secteur des hydrocarbures", souligne le communiqué

Il a "instruit le ministre des Finances et du Budget de finaliser, en relation avec le ministre du Pétrole et des Energies, les textes légaux et réglementaires relatifs à la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources en hydrocarbures".