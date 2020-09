Cote d'Ivoire: Des cadres catholiques du Rhdp à Mgr Kutwa - « Cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social »

Ils ont réagi, hier, à travers une déclaration lue à la Cathédrale Saint-Paul au Plateau à la sortie du Cardinal Jean-Pierre Kutwa.

Ces cadres du Rhdp, de religion catholique, par la voix de Kobenan Kouassi Adjoumani, ont regretté que le lundi 31 août, Son éminence ait affirmé que la candidature du Président de la République à l'élection présidentielle du 31 octobre, « n'est pas nécessaire ».

Pour eux, cette déclaration de la figure tutélaire de l'église catholique en Côte d'Ivoire survient mal à propos. Forts de cette conviction, leur porte-parole dira ceci à l'intention du guide religieux chrétien : «

Nous voudrions vous rappeler que de l'humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social et, conséquemment, l'achèvement du processus de réconciliation de la nation ».

Puis d'ajouter : « Sauf à paraître partisan, faisons donc pleinement confiance au droit et à la démocratie, en laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire juger in fine, lui et lui seul le 31 octobre, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures ».

Kobenan Kouassi Adjoumani, par ailleurs, porte-parole du Rhdp, avait à ses côtés, lors de cette déclaration, Félix Anoblé, Danho Paulin Claude, Raymonde Goudou Coffie, N'Guessan La Taille.

Sous leur contrôle, il a fait savoir au cardinal Jean-Pierre Kutwa que sa prise de position « plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait dans les mains d'acteurs mal intentionnés ouvrir la voie à l'exacerbation inutile des tensions, à un moment crucial de la vie de la nation ».

Avant de s'interroger : « Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire, si des hauts responsables religieux appartenant à d'autres confessions décidaient comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'État consacrée par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats ? »

Kobenan Kouassi Adjoumani et les cadres catholiques de la formation politique des Houphouétistes ont soutenu que dans le contexte actuel et avec cette volonté avérée de voir la Côte d'Ivoire avancer, « soyez sûr, Éminence, que l'élection présidentielle se déroulera de manière apaisée et démocratique, dans la transparence et en toute sécurité ».

Et qu'il leur semble aussi que l'immense majorité de ses concitoyens sait que le respect d'un calendrier électoral est non seulement le respect même de la loi, mais plus encore le respect profond d'une aspiration civique qui, par le débat des idées et des projets qu'elle permet, aide le pays à avancer vers la modernité, à rencontrer sa maturité.