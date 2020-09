Angola: L'AIESPA se penche sur l'enseignement supérieur dans le pays

Luanda — L'Association des établissements privés d'enseignement supérieur d'Angola (AIESPA) promeut, les 10, 15 et 24 de ce mois, un cycle de trois symposiums sur l'enseignement supérieur en présentiel, semi-présidentiel et à distance.

Au cours des trois jours, selon l'organisation, qui bénéficie également du soutien d'universités privées angolaises (UPRA), catholiques et indépendantes, entre autres, des spécialistes angolais, brésiliens et portugais se pencheront sur «Les répercussions de Covid-19 sur le enseignement universitaire de la médecine, en particulier sur les enseignants, les étudiants et les infrastructures ".

L'ordre du jour comprend également des débats autour des thèmes «Mécanismes d'évaluation institutionnelle dans la modalité d'apprentissage à distance» et «Actions de formation dans le cadre de Covid-19».

L '«Impact du Covid-19 sur l'éducation et les activités similaires» et «Analyse contextuelle: avant, pendant et perspectives» seront également débattu au cours de ces rencontres.

Le pays compte actuellement 8 universités publiques, 7 instituts supérieurs publics et 57 établissements privés et publics-privés.

Les cours ont été suspendus en Angola depuis mars de cette année, en raison du Covid-19.