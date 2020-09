Ile Maurice: Naufrage du Sir Gaëtan - C'est Kavidev Newoor qui aurait donné l'ordre de sortir...

Les langues commencent à se délier. D'après diverses sources, le capitaine et les autres marins du remorqueur Sir Gaëtan avaient jugé qu'il n'était pas approprié de remorquer la barge L'Ami Constant dans la nuit du 31 août pour regagner Port-Louis à cause des vagues de six mètres observées dans la région de Pointe-d'Esny.

Ils l'auraient fait savoir à leurs supérieurs et cet élément, dit-on, a été enregistré au bureau de la Mauritius Ports Authority (MPA). Toutefois, malgré leur jugement, ils ont eu «l'ordre» de procéder au remorquage pendant la nuit, et cela, malgré une mer défavorable. Rappelons que la barge était en stand-by à proximité du Wakashio depuis près d'un mois et que des questions se sont posées quant à l'urgence de son remorquage.

Dans une émission radiophonique mardi, le Port Master, le capitaine Louis Gervais Barbeau, a nié qu'il était celui ayant ordonné que cette opération se tienne la nuit. Les regards se tournent désormais sur le Deputy Port Master, Kavidev Newoor. Les syndicats ainsi que des employés du port qui ont perdu leurs collègues affirment que c'est lui qui aurait ordonné au capitaine du sir Gaëtan de compléter l'opération de remorquage malgré une mer démontée.

Toujours selon nos informations, même avant de quitter Port-Louis, lundi, l'équipage avait fait comprendre à leur supérieur que la météo n'était pas propice et, au début de la nuit, quand il a jugé qu'il n'était pas adéquat de remorquer la barge dans une mer houleuse avec des vagues de six mètres, un responsable de garde au port avait déjà préparé un autre plan. Un deuxième remorqueur, le Sir Edouard, plus apte à affronter les vagues, allait être dépêché à Pointe-d'Esny pour compléter l'opération le lendemain et le Sir Gaëtan allait rentrer au port.

Mais Moswadeck Bheenick, le capitaine du Sir Gaëtan, a eu l'ordre de faire le remorquage lui-même, explique-t-on. Par ailleurs, il nous revient que même quand le Sir Edouard est sorti lundi dans la nuit pour secourir l'équipage du Sir Gaëtan, il a aussi fait face à une mer démontée, rendant son déplacement difficile.

Jean-Yves Chavrimootoo, le négociateur de la MPA Marine and Other Staff Union, affirme que si la direction du port avait pris en considération la crainte de l'équipage du Sir Gaëtan, il n'y aurait pas eu ce drame. Il insiste pour que la police saisisse le «record book» de la MPA contenant des éléments clefs, dont la demande du Moswadeck Bheenick pour annuler l'opération. «Le capitaine du Sir Gaëtan, qui était en mer, a jugé qu'il n'était pas approprié de remorquer la barge. Il était bien placé pour prendre cette décision, mais il y a eu un ordre venant d'une autre personne qui était dans son salon. Ce drame aurait pu être évité si on avait fier au jugement du capitaine.»

Le syndicaliste affirme que depuis plusieurs années, ils ont dénoncé certaines pratiques au port qui mettaient la vie des employés en danger. En attendant, trois personnes ont péri dans ce naufrage, Sylvain Addison Lindsay Laval Plassan et Sujit Kumar Seewoo, quatre ont été rescapées, et le capitaine Bheenick était toujours disparu à hier soir