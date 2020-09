Sénégal: Cambriolage suivi de viol au Lac Rose - Les accusés risquent 10 ans de réclusion criminelle

Le parquet a requis, hier, une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre trois personnes accusées d'avoir participé au cambriolage suivi de viol perpétré en décembre 2016, dans un campement sis au Lac Rose.

Si tant est que S. Gaye, alias Diaz, A. Diallo et A. Bâ ont participé à l'attaque du campement, «La Petite Camargue », sis au Lac Rose, ils manquaient vraiment de bol.

Car, non seulement leurs supposés acolytes ont disparu avec le butin, mais ils se sont retrouvés, hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, après plus de 3 ans passés en détention préventive.

Toutefois, le trio a nié les faits de vol en réunion commis la nuit avec usage d'arme, de moyen de locomotion, de violence et de viol.

En fait, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2016, une bande de huit personnes, armées d'un pistolet, d'un fusil artisanal, de machettes et de haches s'était introduite dans le campement aux environs de 3h30mn du matin. Ils ont tiré des coups de feu pour faire fuir les chiens.

Selon la J.G. Polizzano, les assaillants ont défoncé la porte et se sont emparés de la somme de 35.000 F CFA, de bijoux en or, d'un ordinateur portable et d'un appareil photo. »

Ils m'ont réclamé de l'argent et je leur ai dit que je n'en avais pas. Ils se sont mis à saccager la chambre. Avant de partir, l'un d'eux m'a étranglée et a abusé de moi », a relaté la vieille dame à la barre.

Cependant, les malfaiteurs s'étaient également introduits dans le camping du couple Sarate. Ils ont blessé l'époux et l'ont obligé à leur remettre les clés de sa voiture qu'ils ont abandonnée dans la forêt entre Sendou et Bargny. Ils ont emporté la somme de 2000 Euros et une lampe torche qui sera retrouvée chez l'accusé A. Diallo.

Si à l'enquête et à l'instruction, ce dernier avait indiqué qu'il s'agissait de leur troisième tentative, à la barre, il a contesté les faits. »

J'ai été accusé injustement. Je n'ai jamais dit au juge que nous étions huit », s'est-il défendu. Or, il résulte de la procédure qu'il a reconnu avoir commis le vol avec Ch. Kâ ( décédé en cours d'instruction) et Diaz.

« Je n'ai pas fait d'aveux ni devant les gendarmes, ni devant le juge d'instruction « , a soutenu Diaz identifié par une des employés. A. Bâ a soutenu que son péché, c'est d'avoir appelé Diallo en présence des gendarmes.

La représentante du parquet a relevé que les accusés sont » reconnus dans les activités délictuelles » et a requis 10 ans de réclusion criminelle.

Fustigeant un problème d'imputabilité des faits, les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement. J. G. Polizzano a réclamé 5 millions de F CFA de dommages et intérêts. Le tribunal rend le délibéré le 15 septembre.