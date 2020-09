Togo: Faure Gnassingbé inconsolable

Le chef de l'Etat a rendu un hommage ce mercredi au Secrétaire général de la présidence, Patrick Têvi-Benissan, décédé à Paris à l'âge de 60 ans des suites d'une longue maladie.

« De ce cadre chevronné, je garde le souvenir d'un homme humble, affable et discret. À la famille éplorée et à tous ceux qui l'ont connu et apprécié, j'exprime ma compassion ainsi que celle du personnel de la présidence du Togo », a écrit Faure Essozimna Gnassingbé sur sa page Twitter mercredi.

Rappelons que l'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, ingénieur civil diplômé de Northwestern University à Evanston (à Chicago) avait effectué une bonne partie de sa carrière à l'étranger dans la banque et la finance notamment chez Schlumberger Oil Fields, Mc Donnell Douglas Information Systems, à la Banque internationale du Luxembourg, au Bankers Trust, Deutsche Bank et Royal Bank of Scotland, etc. avant de revenir au Togo il y a 10 ans..