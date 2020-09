Madagascar: Concours - « Hivazo Samoëla » connait un fort succès

De tous âges, de tous horizons et surtout de tous les genres actuels, ils sont nombreux à participer au concours « Hivazo Samoëla » et transcendent les réseaux sociaux de leurs covers.

L'excellente surprise musicale de cette semaine ne nous vient pas d'un groupe ou d'un chanteur en particulier, mais de plus de deux cent compétiteurs talentueux. Surprenant, il n'y a sans doute pas d'autres mots pour décrire l'engouement qu'a suscité ce concours de chant inédit initié par l'incontournable chanteur à texte populaire qu'est Samoëla. À première vue, on serait même tenté de dire que le chanteur et la fine équipe de « Be Mozik », son label, seront victime de leur propre succès, puisqu'il ne sera pas facile de départager les talentueux concurrents au « Hivazo Samoëla ».

Ayant été lancé officiellement vers le mois de juin, le concours qui marque ainsi d'une pierre blanche la célébration des vingt-cinq ans de carrière de Samoëla, brille également par son esprit fédérateur. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en un quart de siècle, le chanteur et ses mythiques compositions ne cessent d'inspirer un public de toutes les générations. « Hivazo Samoëla » honore alors le parcours du chanteur et contribue à la redécouverte de ses chansons, mais par-dessus tout, à l'émergence de nouveaux chanteurs tous aussi talentueux les uns des autres, en reprenant ses plus grands tubes.

Depuis le début de cette semaine donc, c'est au tour du public de découvrir et de voter à coup de « like » sur les réseaux sociaux pour le groupe ou celui ou celle qui remportera le gros lot promis par Samoëla.

Le label « Be Mozik » convie ainsi à découvrir via ses réseaux, youtube et facebook, les playlist de tous les participants qui s'en sont donnés à cœur joie pour émerveiller le public. Optant pour la simplicité ou faisant preuve d'audace et d'inventivité, ils ont tous su sublimé à leur manière les chansons de Samoëla. A coup de clip vidéos sophistiqués ou simplement en face camera, leurs instruments de musique en main, ils reprennent avec efficacité ces chansons qui ont bercé notre enfance ou notre adolescence. Emouvant, étonnant, les reprises de « Hivazo Samoëla » conquièrent et d'entrée, de véritables coups de cœur sortent du lot.