Madagascar: Compétitions interclubs - Fosa et CNaPS sur la scène continentale

Les porte-fanions malgaches de la précédente saison disputeront la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF pour l'exercice 2020-2021, d'après la décision de la Confédération.

SITUATION exceptionnelle et mesure exceptionnelle. Fosa Juniors (Boeny) et CNaPS Sport (Itasy) représenteront Madagascar à la prochaine campagne internationale. Respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Et ce, conformément à l'annonce de la Confédération Africaine de Football.

«Pour les associations membres qui n'ont pas complété la saison 2019/2020 et ont annulé ladite saison (ndlr : ce qui est le cas de Madagascar), les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison Interclubs 2019/2020 en tenant compte de l'allocation de places pour chaque association », peut-on lire dans un communiqué paru sur le site web « cafonline.com », mardi soir.

D'après les informations recueillies auprès de la Fédération Malgache de Football, une réunion se tiendra prochainement à Isoraka. Il s'agira de se pencher sur les dispositions à prendre, afin de s'adapter aux décisions et au calendrier établi par l'instance continentale. Les engagements pour ces éditions 2020/2021 des compétitions interclubs sont ouverts depuis ce mardi 1er septembre. La date butoir est fixée au mardi 20 octobre. Quant au coup d'envoi, le premier tour préliminaire est fixé pour les 20-21-22 novembre 2020.

Licence de club

Rappelons que Fosa Juniors avait été sacré champion de Madagascar en 2019. De ce fait, le club majungais était qualifié pour la Ligue des Champions 2019/2020. Il avait écarté Pamplemousses (Maurice) au premier tour, avant de tomber devant le TP Mazembe (RD Congo). Fosa avait réalisé le doublé championnat-coupe. Et donc, le finaliste de la coupe nationale, la CNaPS Sport, avait été désigné pour défendre les couleurs malgaches en Coupe de la CAF. Les Caissiers avaient été exemptés de premier tour. Ils s'étaient s'inclinés devant le TS Galaxy (Afrique du Sud) au second tour.

Dans son communiqué, la CAF a également insisté sur l'obtention d'une licence de club : « Toutes les équipes engagées doivent respecter la procédure d'octroi de licence aux clubs et coopérer avec leurs Fédérations respectives, car seuls les clubs licenciés seront autorisés à participer à la prochaine saison ». Cette licence établit les critères minimaux à respecter par chaque équipe. Que ce soit au niveau des infrastructures, de l'administration et du personnel, mais aussi sur les plans juridique et financier.