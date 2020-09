Madagascar: Climat des affaires - Des données erronées dans « Doing Business »

L'outil d'analyse et de mesure du coût d'activité économique des pays, publié annuellement par la Banque mondiale a été suspendu cette année.

L a Banque mondiale, tous les ans, publie l'outil d'analyse et de mesure du coût d'activité économique des pays. Récemment, cet outil d'analyse vient d'être suspendu. Des données sur deux rapports ont été erronées. « Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant les modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020 lesquels ont été publiés en 2017 et 2019. Ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business » explique un communiqué de la Banque mondiale. L'Arabie Saoudite, la Chine, l'Azerbaïdjan et les Emirats Arabes Unis sont les pays affectés par ces irrégularités.

Évaluation

« Nous agirons sur la base des résultats et corrigerons respectivement les données des pays les plus touchées par les irrégularités » souligne l'institution, sans donner de plus amples informations. Les erreurs concerneraient-elles les méthodologies ou les interprétations des données ou d'autres aspects? Aucune justification n'a été annoncée. Selon une analyse dans le journal de l'Économie, les données erronées pourraient affecter le classement des pays cités, car le classement exerce une certaine influence sur les politiques économiques.

Le Doing Business mesure depuis 17 ans la règlementation des affaires et son application effective dans l'économie de 190 pays du monde. Les données quantitatives recueillies servent à comparer des cadres règlementaires applicables aux entreprises et poussent la concurrence entre les économies. Les rapports fournissent entre autres le classement des pays en fonction du coût, et sur la facilité de faire des affaires. Le projet Doing Business est indiqué comme utile aux autorités publiques, les universitaires et observateurs. « Le but est de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement règlementaire partout dans le monde » explique le site de la Banque mondiale. La sortie officielle du classement pour 2021 se déroulant généralement vers le mois d'octobre ne sera pas organisée, en attendant les résultats d'une évaluation interne qui est en cours. Dans le Doing Business 2020, Madagascar a été classé à la 161e place sur 190 pays (classement en 2019). Le score de la facilité de faire des affaires s'est légèrement régressé par rapport à l'année précédente.