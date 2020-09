Mali: Mercato - Lille ouvre la porte de sortie à Boubakary Soumaré

Lors de l'été 2017, Boubakary Soumaré était courtisé par plusieurs grosses cylindrées européennes, dont la Juventus. Mais l'ancien joueur du PSG avait décidé de rejoindre le LOSC où il a gravi les échelons les uns après les autres. Trois ans plus tard, le milieu de terrain continue d'attiser les convoitises, lui qui ne manque pas de prétendants.

Le LOSC a déjà connu un mercato estival agité. Lille a enregistré les arrivées de Jonathan David, Burak Yilmaz et Sven Botman tandis que Victor Osimhen, Loïc Rémy et Gabriel ont quitté le club cet été. Le mercato des Dogues n'est pas fini pour autant. Bien qu'ils aient déjà réalisé de belles plus values, les Lillois pourraient vendre d'autres joueurs, en raison de l'absence de la Ligue des champions cette saison, mais surtout si des belles offres arrivent sur la table. Alors que la porte est ouverte pour Mike Maignan, le milieu Boubakary Soumaré peut aussi partir.

« Je vais m'asseoir avec des joueurs et leur entourage cette semaine, a expliqué le président lillois Gérard Lopez à Téléfoot. On a eu des offres pour Sanches et Araujo, qu'on a refusé. Il faut s'asseoir avec les joueurs et en parler. A part Boubakary, vu qu'on joue qu'à deux au milieu... La porte est ouverte s'il veut partir, mais pour les autres il faut discuter. Il y a eu des offres importantes de clubs où il ne voulait pas aller. Il y a trois parties et tout le monde doit être d'accord. »