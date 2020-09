Madagascar: Insécurité - Cambriolages et disparitions d'enfants à répétition sur Antananarivo

Ce quartier du Fokontany d'Antanjombe paie les frais des assauts répétés des bandits depuis deux mois.

L'inquiétude des habitants du quartier d'Antanjombe Ambany à Ambohimanarina devient de plus en plus pressante. En trois jours, ce sont deux maisons du quartier qui ont été victimes de cambriolage et la dernière attaque des brigands date d'avant-hier.

« Six ans de calme qui viennent de s'effondrer dans notre Fokontany. Depuis quelques semaines, les cambriolages ne s'arrêtent plus. En début de semaine, la population d'Antanjombe a été alertée par des cris tard dans la nuit, tout le monde s'est précipité dehors pour venir en aide mais le malfaiteur a déjà pris la fuite », a raconté un habitant du quartier qui a voulu rester anonyme. L'insécurité semble avoir pris le dessus dans ce fokontany. « En 2 mois, cinq maisons dans le voisinage ont été dévalisées et une attaque a même eu lieu en plein après-midi, vers 15 h », ont témoigné les habitants. Mais encore, aucun dispositif n'a été proposé jusqu'à présent de la part des responsables au niveau du bureau du Fokontany d'Antanjombe Ambany. Ce qui ne fait que inquiéter encore plus la population. Pour l'heure, aucun brigand n'a pu être interpellé. La population va même jusqu'à soupçonner des personnes dans le quartier d'être à l'origine de ces cambriolages.

Ambohimanarina n'est pas l'unique quartier de la Capitale à se plaindre de ces attaques. Ivandry et bien d'autres encore ont aussi été victimes de cambriolages répétés durant le confinement. Le seul recours des habitants jusqu'à présent demeure la solidarité et l'entraide. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans beaucoup de localités de Tana, chaque foyer est muni d'un sifflet qui permet d'avertir le voisinage en cas d'attaque des malfaiteurs.

Et à tout cela s'ajoute le nombre grandissant de disparition d'enfants dans la capitale malagasy : fugue, tentative de kidnapping, égarement et bien d'autres raisons encore peuvent expliquer ces faits. En tout cas, Facebook est inondé d'annonces de disparition ces derniers temps que les internautes ne distinguent plus le vrai du faux. Est-ce que tout ceci fait partie des conséquences de la crise sanitaire ? En tout cas, ce sont des signaux qui dénotent un certain malaise au niveau de la société.