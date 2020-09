Madagascar: Antananarivo - Retour à la vie trépidante d'une capitale surpeuplée

Après le ralentissement et pourquoi pas la fin de l'épidémie de Covid-19, le pays a retrouvé le cours d'une vie normale.

Les manœuvres politiques réapparaissent et laissent ceux qui en sont victimes sans voix. Les dénonciations de scandales faites par une partie de l'opinion ne donnent lieu à aucune poursuite. Ces derniers jours ont été rythmés par les déplacements du président de la République venu inaugurer des réalisations dont les travaux ont été commencés par son prédécesseur. Mais pour le simple citoyen, tout cela est dans l'ordre des choses. C'est le quotidien et sa dureté qui le préoccupent davantage. La Capitale a retrouvé ses embouteillages et cette course effrénée à laquelle ses habitants doivent se livrer que l'on voit aujourd'hui.

Le pouvoir n'entend pas laisser traîner les affaires politiques. La session extraordinaire des deux Assemblées a été convoquée pour que les ordonnances prises soient ratifiées. La commission mixte comprenant un nombre égal de députés et de sénateurs chargés d'examiner les textes, n'a pas pu trouver de consensus et à la demande du Premier ministre, un vote a eu lieu à l'Assemblée. C'est à une très large majorité que la ratification a eu lieu. Les remarques du président du Sénat faites le lendemain n'ont eu aucun effet. Il doit s'incliner puisque le processus de ratification n'a enfreint aucun règlement.

Le régime peut continuer sans aucun problème la politique qu'il entend mener. A présent, c'est la résolution de tous les problèmes qui se sont accumulés depuis le début de l'épidémie de Covid-19 que l'on attend. La distribution des « vatsy tsinjo » continue, mais elle suscite de nombreuses récriminations à cause de la manière dont elle est faite dans certains « fokontany ». Antananarivo a retrouvé son agitation d'avant le confinement. Les habitants y sont à l'étroit et subissent les effets néfastes de la surpopulation, notamment les conditions de vie précaire et les dangers d'une circulation dense.