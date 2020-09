Madagascar: Cour suprême - Renforcement de capacité des magistrats

Les ateliers de renforcement de capacité des magistrats de la Cour de cassation, de la Cour suprême, ainsi que les magistrats de 1er et 2e grade des cours d'appel et des Tribunaux d'Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ont été officiellement lancés hier, par le ministre de la Justice Johnny Richard Andriamahefarivo et la Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement, Marie Dimond, à l'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG).

Une initiative de l'ENMG en collaboration avec la Cour suprême et soutenue par le PNUD à travers son projet Appui à la Gouvernance Démocratique à Madagascar. Ce programme a été financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la Paix.

Evolution du contexte. Il vise non seulement à accompagner les membres récemment nommés à la Cour suprême dans l'exercice de leur fonction, mais également et surtout, à réduire à moyen terme les dossiers en instance au niveau de la Cour d'une part, et d'enrichir le vivier des magistrats éligibles pour être nommés à la Cour de Cassation d'autre part. Trois sessions de formation seront organisées pour Antananarivo d'ici la fin de l'année, et une session de regroupement est proposée respectivement pour Mahajanga, Toamasina et Fianarantsoa selon l'évolution du contexte de la pandémie de COVID-19. Les techniques de rédactions des rapports et conclusions en matière civile, commerciale et pénale seront au cœur des échanges et partages d'expérience dans le cadre de ces ateliers.