Madagascar: Martiora Freedom - De l'Afrobeat dans le nouvel opus

Où sont-ils ?, disait-on. Leurs fans n'entendaient plus leurs voix. Prendre de l'élan pour mieux sauter. Depuis 2018, les Martiora se faisaient rares. Désormais, l'heure est venue pour Mafro et ses compères de sortir un produit après un an de préparation.

Martiora freedom sort un nouvel opus ! Le 18 août 2020 l'EP « Tioramaxx » est disponible sur toutes les plateformes de streaming et Téléchargement légales destinées aux internautes et aux auditeurs. La jaquette contient cinq morceaux tels que Tchin Kely en featuring avec Pyro,Flex ,Baby Vazaha, Mizara Kiffa, Ghetto. La Cover de l'album à été même réalisée par Lona T. Tioramaxx est un album qui fera non seulement voyager les auditeurs, mais ils apercevront un style très particulier. Les Martiora ont passé à un niveau supérieur. « Nous avons mélangé des sonorités pour que nos inconditionnels puissent ressentir notre aventure », affirme Mafro. En effet, cette aventure est relatée dans les chansons du collectif. Dans Ghetto par exemple, les membres racontent indirectement le parcours du groupe. Pour rester sur le toît de la musique urbaine à Madagascar, le rythme de l'Opus sera basé sur l' Afrobeat. Et pour avoir une bonne qualité de son, Teddy et ses compagnons travaillent étroitement avec le studio Kboom Kitchen. Par ailleurs, le beatmaking de l'album est confié à Wish Kirl.

Entre état d'urgence sanitaire et confinement, les Martiora travaillent sans relâche pour que "TIORAMAXX" soit un album de l'année en sortant depuis 20 avril 2020, un extrait qui cartonne à Madagascar et est très écouté par la diaspora résidant en Europe. Ensuite, les « Tioramar » enchaînent avec le morceau « « GISA MAINTY" qui a fait remplir la piste des discothèques malagasy.

Après avoir mis en veille leur carrière sur la scène musicale, pour des raisons personnelles pour chaque membre, le collectif sort de son silence. La sortie de Sombiny ihany, interprété et chanté par Bomi et Teddy, était une annonce de leur retour sur la scène musicale malagasy. Martiora n'a pas retourné sa veste mais a ménagé sa monture pour voyager loin avec ses followers.