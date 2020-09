Madagascar: Football - Hery Bastien a hâte de jouer avec les Barea

La double confrontation opposant Madagascar à la Côte d'Ivoire avance à grand pas.

De toute façon, le sélectionneur national, Nicolas Dupuis a encore du temps pour la préparation et de voir les choses en face avant ce moment historique pour son équipe et pour les férus du ballon rond malgache. Pour Hery Bastien, puisqu'il est parmi les nouvelles recrues dans la cavalerie, le milieu de terrain de Linfield FC s'affiche toujours de sa volonté de rejoindre sa nouvelle équipe et d'entamer cette nouvelle étape dans sa carrière.

Interviewé par la presse en ligne PKFoot, l'international malgache s'affirmait être prêt à jouer avec les Barea. « Pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'avais été appelé mais après il y a eu le coronavirus donc je n'ai pas réussi à brasser mon premier match et ma première sélection, mais j'espère que ça se représentera » a-t-il répondu au journaliste, sur cette question de devenir un international malgache.

En outre, Hery Bastien n'a pas caché sa joie de jouer ses premiers matches européens, après des années d'attente. Pourtant, Linfield a été éliminé prématurément aux tours éliminatoires de la Ligue des champions. « Franchement c'était excellent. En plus on a fait une très bonne prestation européenne, on a perdu le tour juste avant les poules contre Qarabag (Azerbaïdjan). C'était un coup au mental mais franchement c'était des souvenirs incroyables », confie Hery Bastien.

Il espère encore faire mieux au deuxième tour de l'Europa League. « Là on a perdu contre le Legia donc on passe au deuxième tour de l'Europa League, on attend le tirage et on verra bien mais en tout cas il faut qu'on soit prêt pour gagner. On veut aller le plus loin possible surtout que le championnat ne se reprendra pas avant un moment. On n'a que ça à jouer donc il faut se donner à 100% sur cette compétition », enchaîne-t-il.