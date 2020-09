Congo-Kinshasa: Eglise Elim - Apôtre Rolland Dalo opère une pêche miraculeuse

Dimanche 30 août 2020, la gloire de Dieu s'est manifestée à l'Eglise Elim située à Binza Ozone, tout près de l'institut Liloba dans la commune de Ngaliema. Sous les auspices du pasteur Louis Imba, ladite église a organisé une soirée évangélique dénommée "les ténèbres ne régneront pas toujours". Et, l'orateur du jour n'était rien d'autre que l'Apôtre Rolland Dalo Okitundu qui n'est plus à présenter. A l'issue de son discours, le ciel était plus que joyeux, l'homme de Dieu a operé une pêche miraculeuse en ramenant plusieurs brebis égarées dans l'enclot du Seigneur.

Formé à l'église la "Borne", disciple et collaborateur de Feu pasteur Jacques Vernaud, Apôtre Rolland Dalo ne cesse de démontrer la puissance du royaume au travers de ses homélies. Sa pertinence dans le ministère de la parole ne fait qu'attirer les foules partout où il est invité. A l'Eglise Elim que dirige le pasteur Louis Imba, la salle était pleine comme un œuf, a telle enseigne que certains ont suivi la prédication dehors au moyen d'une projection.

S'agissant de sa prédication, l'homme de Dieu, se basant sur les saintes écritures, a tiré du grand thème, un sous thème intitulé : " les leçons tirées des nuits de Joseph, David et Job". Ce faisant, l'homme de Dieu a d'abord fait ressortir quelques vérités sur le concept nuit. A l'en croire, la nuit se définie comme un moment de plus sombre, où l'on aperçoit rien. Tout est noir... en plus, c'est Dieu lui-même qui a appelé ce temps où il fait noir la nuit. Une autre vérité biblique qu'a évoquée l'homme de Dieu est que la nuit précède le jour.

«David qui avait régné 25 ans dans Israël fuit les pieds nus devant Absolom l'un de ses fils», a-t-il rappelé. Une autre vérité qu'a épinglée l'homme de Dieu au cours de son intervention, les situations difficiles que peut connaître l'homme, peuvent résulter de trois sources. Il s'agit du très haut, du diable et des hommes. " De ces trois sources, celle de Dieu qui prime", a par ailleurs martelé l'Apôtre Dalo.

Une réalité qu'a soulignée le célébrant du jour, Dieu utilise les situations difficiles pour ramener ses enfants égarés à leurs places. "David a écrit 33% de ses psaumes lorsqu'il était berger. En devenant roi, il n'a écrit que 5% de Psaumes. Mais, pendant la rébellion d'Absoloom qui n'a duré que 4 jours, le roi David aurait écrit 18 Psaumes", raconte-t-il.

Il sied de rappeler que l'Apôtre Rolland Dalo est le visionneur de l'Eglise Philadelphie et ses extensions. Il est également à la tête du ministère " Dalo Ministries".