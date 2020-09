Congo-Kinshasa: Gratuité dans les Ecoles d'Applications de l'ESU - Thomas Luhaka et Willy Bakonga fixent l'opinion

Dans une note circulaire interministérielle conjointement signée le mercredi 2 septembre 2020, Thomas Luhaka et Willy Bakonga, respectivement ministres de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) et de l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique (EPST), ont fixé l'opinion concernant la gratuité dans les Ecoles d'Applications (EDAP) de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Ces membres du gouvernement chargés du secteur de l'éducation en RDC ont rappelé à tous les partenaires que la mesure de la gratuité telle que décidée par le Chef de l'Etat, "concerne uniquement le niveau de l'enseignement primaire".

Pour commencer, Thomas Luhaka et Willy Bakonga ont porté à la connaissance des chefs d'établissement des Ecoles d'Application (EDAP) des Instituts Supérieurs et Universités de la République Démocratique du Congo que ces EDAP "sont à part entière, des entités des Instituts et universités où elles évoluent". Et que les membres du personnel sont par conséquent gérés par le ministère de l'ESU.

En sus, ces derniers sont également "régis par les textes légaux et règlementaires de la même tutelle". Ce qui leur donne la qualité d'agents scientifiques et administratifs de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Par ailleurs, les deux ministres ont indiqué que certaines Ecoles d'Applications, de par leur vocation, organisent avec excellence les niveaux d'enseignement maternel, primaire et secondaire. «De ce fait, le ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, en tant que pouvoir organisateur, exerce une tutelle technique (contrôle pédagogique et évaluations certificatives) sur ces établissement», ont-ils précisé.

Ces deux ministres soutiennent que, "pour garantir leur bon fonctionnement et une bonne prise en charge de leur personnel, gage de l'excellence dans l'encadrement des élèves, les EDAP jouissent d'un protocole de partenariat avec les parents des élèves, à l'instar d'Universités et Instituts Supérieurs. Ce qui permet de prendre en charge le personnel non encore mécanisé par le Ministère du Budget".

Ce faisant, Thomas Luhaka et Willy Bakonga invitent donc tous les parents des élèves des niveaux non concernés par la gratuité au respect de leur engagement pris au début de l'année scolaire.