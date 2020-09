Congo-Kinshasa: Congolaise excellant dans le Volley-ball au Canada - La championne Samwela Lukhanda aguerrie pour les Jeux de la Francophonie

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années», avait écrit le dramaturge français Corneille dans son best-seller «le Cid». Elle est une grande fierté pour son pays natal, la République démocratique du Congo (RDC). Pétrie de talents, elle s'est imposée dans le volley-ball en Amérique du Nord. Elle, c'est Samwela Lukhanda qui s'est lancée dans ce sport dès le bas-âge, précisément à l'âge de huit ans. Déjà plusieurs médailles d'or à son actif. A l'occasion des prochains Jeux de la Francophonie RD Congo, pourquoi ne feraient-ils pas appel à cette jeune compatriote aujourd'hui âgée de 22 ans pour prêter main forte à l'équipe nationale, les Léopards Volley-ball ?

Samwela Lukhanda est tout simplement fabuleuse dans la pratique de son sport de prédilection. Native de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, cette championne vit à Montréal au Québec - Canada depuis 2005. Elle fréquente l'université portant la même dénomination que cette ville québécoise. Elle y acquiert une formation en Hautes Etudes du Commerce (HEC).

La passion de cette jeune Congolaise très talentueuse c'est le Volley-ball. Actuellement, Samwela Lukhanda évolue au sein de l'équipe des Carabins de l'université de Montréal. Son rêve d'apporter son savoir-faire à la team nationale de la RDC de Volley-ball de la RDC.

Elle a toujours été sélectionnée pour prendre part à des grandes compétitions aussi bien du Québec que du Canada. Nationaliste, cette championne aimerait bien participer à des grandes compétitions internationales aux couleurs et sous la bannière de son pays, la RDC, notamment les prochains Jeux de la Francophonie attribués au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alias "Fatshi Béton".

Aussi, l'ambitieux président de la Fédération de Volley-ball et l'un des grands mécènes de ce sport au pays de Lumumba, sieur Christian Matata, devrait-il dénicher des talents non seulement dans le vieux continent, mais également dans le Nord de l'Amérique. Du haut de ses 1, 88m, les performances de Samwela Lukhanda jouant au centre sont incontestables. Pour tout contact, prière communiquer avec son manager, Mme Judith Bulewu, via son courriel : judithbulemu@yahoo.ca

Il sied de noter que la 9ème édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa. En date du 21 avril 2020, le Ministre d'Etat, Ministre de la Coopération, intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, après consultation du Président de la République, avait officiellement demandé le report des IXes de la Francophonie à cause de l'état d'urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète, qui a bouleversé la tenue des événements internationaux.

Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013) et Abidjan (Côte d'Ivoire, 2017), c'est la ville de Kinshasa (RDC) qui accueillera les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones lors des 9ème Jeux de la Francophonie. Samwela Lukhanda dispose de tous les atouts pour participer à ce grand événement.