Congo-Kinshasa: Dr. Agnès Fariala et Pierre Fuamba brandissent le résultat des interventions de l'UNICEF

Partenaire du Gouvernement congolais dans la lutte contre la Covid-19 dont le premier cas avait été signalé le 10 mars dernier, à Kinshasa la Capitale, le Programme des Nations Unies pour la protection de l'Enfant (UNICEF) n'a pas joué au figurant dans les actions de riposte. En effet, selon les motivations et actions brandies par deux de ses cadres, à savoir le Dr Agnès Fariala et Pierre Fuamba, respectivement Spécialiste de Santé et Chargé de l'Eau, Hygiène et Assainissement, l'UNICEF s'est démarquée par la dotation des équipements, médicaments et campagnes de sensibilisation auprès de la population congolaise répartie dans les 26 provinces nationales. Egalement, soulignent-ils en union, l'UNICEF a apporté de l'aide substantielle dans l'élaboration et la mise sur pied du plan de riposte national, en commençant par la Capitale qui constitue la majeure partie des contaminés au Coronavirus.

Motivation de l'implication de l'UNICEF

Prenant en première la parole, au cours d'une émission télévisée tenue le 23 août dernier dans un espace de Kinshasa, Dr Agnès Fariala explique que les motivations de l'UNICEF, dans la riposte contre la Covid-19, se déterminent par la protection et la prise en charge des enfants dont les parents, pour la plupart, ont pu en être testé positifs, placés en quarantaine et admis aux soins appropriés. L'engagement donc de l'UNICEF, dans les missions qui sont siennes dans la riposte, se traduit par cette expression : «Si l'adulte est protégé, l'enfant le sera aussi».

Dans l'ordre des priorités d'actions posées, enchaine-t-elle, l'UNICEF a doté au Secrétariat Technique de la riposte en RDC et aux formations sanitaires des équipements et médicaments de prévention et lutte contre la pandémie. Le coût de la passation de commande de ces outils et intrants est évalué à plus de 4 millions de dollars américains et un grand nombre de ce lot a été livré, rassure la Spécialiste de Santé et Cadre de l'UNICEF.

Autre aspect, l'UNICEF a favorisé la prévention au Coronavirus sur l'étendue du territoire national en implantant 11 bureaux de coordination pour les 26 provinces. Avant de conclure, au plan des interventions, que l'UNICEF a accompagné les autorités nationales et sanitaires dans les mécanismes de coordination.

Quid du rapport entre la Covid-19 et l'eau, l'hygiène et l'assainissement ?

Dans ce volet, Pierre Fuamba estime que les trois facteurs précités sont considérés comme modes de transmission indirecte de la pandémie et ne doivent pas être négligées. Il est impossible, pour lui, de dissocier l'hygiène à l'eau étant donné que ce dernier y joue un rôle indispensable et l'hygiène à l'assainissement puisqu'il est en découle un environnement propre ou malsain, se muant ainsi en vecteur des maladies.

Au chapitre des interventions de l'UNICEF, l'on y compte la dotation des dispositifs sanitaires aux formations sanitaires, aux communautés et la subvention aux besoins exprimés par le Comité Multisectoriel de riposte contre le Coronavirus en RD. Congo.

Perspectives du partenariat UNICEF-RDC

En termes des perspectives, affirme le Dr. Agnès Fariala, le partenariat UNICEF-RDC poursuivra son avancée positive et dans le cadre de la Covid-19, il a prouvé ses prouesses au vu de la courbe décroissante de contamination et propagation du Coronavirus. D'ailleurs, le Dr Agnès Fariala évoque, qu'en plein Covid-19, l'UNICEF a accompli d'autres missions notamment, la vaccination des enfants contre d'autres épidémies.

Pour pérenniser cette collaboration datant des lustres, Dr Agnès Fariala informe à l'opinion des tractations entreprises par l'UNICEF envers des bailleurs de fonds pour obtenir des financements afin de mener à bon port ses missions.