Congo-Kinshasa: Redressement de l'économie congolaise - Mabunda enregistre les desiderata de la FEC

L'économie congolaise pendant la pandémie de la COVID-19 a été au centre des discussions hier, mercredi 2 septembre 2020, dans la salle des banquets du Palais du peuple. Le bureau de la Chambre basse du parlement de la RDC, élargi à la Commission ECOFIN, s'est entretenu avec une forte délégation de la Fédération des Entreprises du Congo, conduite par son administrateur délégué, Kimona Bononge. Au sortir des échanges de trois heures du temps avec les élus du peuple, Kimona Bononge a tenu à saluer l'initiative de la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, de s'entretenir avec le patronat congolais à quelques jours de la rentrée parlementaire de septembre dans une session essentiellement budgétaire.

«Pour la première fois, la Présidente de l'Assemblée nationale a invité la Fédération des Entreprises du Congo pour avoir son point de vue, avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Et nous l'avons félicitée pour cela. Au fait, elle voulait savoir quel a été l'état de l'économie de la RDC, en cette période de Pandémie de la Covid-19. Nous lui avons donné les éléments et toutes les pistes des solutions... », a renseigné Kimona Bononge, administrateur délégué de la FEC.

A l'en croire, il y a bien moyen de redorer l'économie de la RDC. «Il faut avoir tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le courage politique, ce sont les gouvernants, le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale et le patronat, c'est nous tous qui devrons avoir ce courage politique. Nous patronat nous subissons ce que les politiques font, mais nous avons compris que nous aussi, depuis quelques temps, quand on nous demande de faire trop, nous nous cabrons et nous faisons la grève. Nous demandons simplement que le gouvernement comprenne que nous sommes des partenaires et pour cela, il faut respecter les partenaires avec lesquels on travaille », ajoute-t-il.

Pour la FEC, le gouvernement doit avoir le courage politique de supprimer toutes les taxes et autres entraves à la relance de l'agriculture, a martelé le représentant des hommes d'affaires congolais, soucieux de voir l'économie congolaise reposer d'abord sur l'agriculture (secteur générateur d'emplois massifs) et non sur les mines comme c'est le cas aujourd'hui. Avec l'agriculture, a-t-il enchaîné, il y a moyen de limiter l'exode rural, en assurant à chacun un bien-être dans son milieu de vie. La FEC plaide auprès de la représentation nationale pour une véritable révolution verte en conformité avec la vision du chef de l'Etat.

Il vous souviendra que mercredi 26 août 2020, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à l'hôtel du gouvernement, avait présidé une séance de travail avec la délégation de la Chambre des mines de la FEC. La suspension de l'importation dans le secteur minier et l'arrêt de la compensation pour les créances que le secteur minier avait mis sur l'Etat sur la TVA remboursable ont été au centre des discussions. Cette fois-ci, la FEC, ensemble avec le Bureau de l'Assemblée nationale et la Commission ECOFIN ont discuté pour trouver des solutions devant de redresser l'économie congolaise en souffrance, surtout depuis l'avènement de la COVID-19.