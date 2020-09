Congo-Kinshasa: Expulsion de Vincent Karega - Filimbi et Lucha en sit-in devant l'Ambassade du Rwanda le vendredi 4 septembre prochain

Les partisans des mouvements citoyens Lutte pour le Changement (LUCHA) et Filimbi se mobilisent comme un seul homme pour exiger l'expulsion sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, suite à ses déclarations à l'encontre des milliers des victimes congolaises massacrés le 24 août 1998 à Kasika dans la province du Sud-Kivu, par l'armée rwandaise et ses complices, à travers un sit-in qu'ils organisent ce vendredi 4 septembre. Ceci ressort de la réunion préparatoire qui a eu lieu à la grande salle de Notre dame de Fatima à Gombe, le mercredi 2 septembre 2020. Pour ce faire, ils invitent "tous citoyens congolais, indépendamment de toute appartenance partisane, à se mobiliser à leurs côtés pour exiger ensemble le respect et la dignité du peuple congolais continuellement bafoués". Lisez, ci-dessous, l'intégralité du communiqué conjoint signé par ces deux mouvements citoyens, LUCHA et FILIMBI.

COMMUNIQUE CONJOINT

PEUPLE CONGOLAIS LEVONS NOUS POUR RETROUVER NOTRE DIGNITE

Nous citoyens congolais réunis à Kinshasa ce mercredi 2 septembre 2020 en la Paroisse Notre Dame de Fatima pour la rencontre préparatoire du sit-in de ce vendredi 4 septembre 2020. Aux termes de cette réunion, adoptons les résolutions ci-après :

Confirmons notre sit-in de ce vendredi 4 septembre 2020 à 10h, devant l'ambassade du Rwanda en RDC, située sur l'avenue Lukusa 54, Kinshasa/Gombe, afin d'exiger l'expulsion de Monsieur Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC suite à ses déclarations méprisantes et négationnistes à l'encontre des milliers des victimes congolaises massacrés le 24 août 1998 à Kisaka, dans la Province du Sud-Kivu, par l'armée Rwandaise et ses complices congolais.

Invitons tous citoyens congolais, indépendamment de toute appartenance partisane, à se mobiliser à nos côtés pour qu'ensemble nous exigions le respect et la dignité du peuple congolais continuellement bafoués.

Réitérons notre appel d'expulser sans délai l'ambassadeur Vincent Karega en signe de protestation contre les propos négationnistes de ce dernier et les menaces de James KABAREBE contre le Dr. Denis Mukwege. Notre mémoire collective ne peut être perpétuellement insultée : il en va de notre fierté en tant que peuple, de notre dignité en tant que Nation.

Demandons des actions urgentes pour, d'une part, consacrer la reconnaissance et la commémoration officielle des victimes des crimes graves perpétrés dans le pays depuis 1993 et d'autre part mettre en œuvre les recommandations du rapport " Congo Mapping" en ce qui concerne la vérité, la justice et les réparations des crimes qui y sont documentés, mais également de tous les autres crimes graves perpétrés en RDC

Rappelons notre détermination à continuer notre mobilisation ici au pays, tout comme à l'extérieur avec nos frères de la diaspora jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. L'honneur de congolais n'a ni couleur politique ni coloration partisane.

Au nom de toutes les victimes, levons-nous !