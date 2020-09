Congo-Kinshasa: Propos "injurieux" contre la communauté «Yaka» - Gabriel Mokia traduit en justice !

Traduit en justice pour avoir tenu des propos offensants à l'endroit de groupe ethnique « YAKA », Gabriel Mokia, Président du parti politique Mouvement des Démocrates Congolais "MDCO" en sigle, va devoir répondre dans les jours qui viennent au Parquet du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour des faits qui lui sont reprochés. Le précité est poursuivi du chef de l'incitation à la haine tribale et ethnique, imputation dommageable et menace.

Dans une vidéo postée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, Gabriel Mokia, qui répondait à un certain Fabien Kusuanika habitant en Europe, a tenu des propos jugés "choquants" envers les ressortissants de l'ex-province du Bandundu. «Comment expliquer que Fabien Kusuanika fasse une émission pour me dénigrer. Est-ce que toi tu peux te comparer à moi? Toi un muyaka de rien du tout (... ) Attendez votre tour vous les gens du Bandundu, quand vous aurez le pouvoir, on va vous observer et on va rien vous demander comme vous êtes animés de la mauvaise foi et de la sorcellerie (... ) Vous les bayakas vous avez géré la ville de Kinshasa depuis des années, viens voir le fruit de votre gestion. C'est toujours vous les bayakas qui continuent à gérer la ville. Moi, je ne peux pas devenir Président et donner la ville de Kinshasa aux bayakas pour la gérer... », aurait déclaré Gabriel Mokia.

Gabriel Mokia avait affirmé que les ressortissants du Bandundu sont connus pour exercer les petits métiers tels que celui de « pousse-pousseurs ». Il avait, en outre, indiqué que si les « bayakas » prenaient le pouvoir, le pays sera plongé dans le chaos.

Il sied de noter que le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, lors de la 46ème réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue le vendredi 28 août dernier, condamné les propos à caractère tribal tenus par quelques compatriotes.