Congo-Kinshasa: MONUSCO - Leila Zerrougui fait le point sur la situation en RDC

Mercredi 2 septembre 2020 marque la reprise des conférences de presse hebdomadaires et physiques de la Monusco. C'était au Quartier Général de cette mission onusienne sis dans l'enceinte de la concession Utexafrica. En effet, après plusieurs mois de rupture causée par la pandémie de la Covid-19 et des mesures urgentes qui s'y rattachaient, Leila Zerrougui, représentante spéciale et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo a eu à faire le point sur la situation du Congo.

D'entrée de jeux, elle a commencé par présenter ses condoléances aux familles touchées par la perte et les violations infligées à leurs enfants devant répondre à leurs épreuves scolaires, dans les régions de Masisi et de Mikenge. Ces enfants, finalistes en primaire et secondaire, ont été victimes d'actes barbares des milices alors qu'ils se rendaient à leurs centres. Une situation qu'elle a, de manière manifeste, jugée inadmissible tout en suggérant une réforme dans les traitements que l'Etat congolais est censé réserver à ces miliciens. Cela passe par l'abolition des amnisties et d'insertion dans l'armée congolaise avec grades considérables, car cette méthode privilégierait l'impunité et transformerait des actions sanguinaires en un véritable business.

Répondre par l'offensive et par les sanctions judiciaires à l'égard de toutes les milices causant tort et désolation dans la partie Nord-Est de la RDC, telle est la proposition de Chef de la Monusco qui, parallèlement, insiste sur le renforcement du système de réinsertion sociale pour les personnes victimes des stigmates de la guerre. Une démarche dont le sceptre décisionnel ne revient pas à la Monusco qui est incapable de se substituer ni aux FARDC - et encore moins à l'Etat congolais.

Cela a été pour elle une opportunité de rappeler la portée de la mission de la Monusco dont les attributions se rapportent exclusivement au maintien de la paix, qui se conjugue par une série d'actions préventives - recommandatoires - d'appui - et d'experts. Ainsi, la Monusco est incapable de prendre un certain commandement. Elle ne peut donc pas faire preuve d'une certaine emprise, dans un contexte où elle se retrouve actuellement enracinée que dans 6 provinces sur 26, et avec la démilitarisation de la Monusco, elle se trouve militairement implantée que dans 4 provinces de la RDC avant une tendance au rabais vers 3 provinces ; a peint la Représentante spéciale de la Monusco.

Par ailleurs, après avoir rencontré Félix Antoine Tshisekedi - Président de la RDC et Chef de l'Etat, des membres du Gouvernement congolais, des gouverneurs de province de la RDC, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Olivier Kamitatu, et plusieurs autres acteurs politiques congolais de toute tendance confondue, elle a eu à saluer brillamment la culture de la paix qui caractérise de plus en plus les politiques congolaises.

En effet, là où, à l'époque, la prise de pouvoir se préparait par les armes, aujourd'hui, les acteurs politiques préparent pacifiquement leur accès ou maintien au pouvoir par les moyens démocratiques qui sont les élections. Et, elle en a profité pour lancer un appel à la consolidation des acquis démocratiques afin de ne pas raviver les pages sombres de l'histoire de la RDC, en promouvant les valeurs démocratiques et l'esprit de l'alternance. "L'alternance ne doit pas être un accident de l'histoire", a-t-elle eu à déclarer.

Il y a lieu, en marge de telles conférences, de réaliser, à un degré particulier, la portée des défis - challenges - et enjeux de la République Démocratique du Congo.