Congo-Kinshasa: Bons offices...

Leila Zerrougui, Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l'Onu, revient encore avec cette histoire devenue célèbre en RD. Congo de bons offices de la Monusco.

Elle dit mener des actions en direction de toutes les coalitions, de tous les grands courants politiques et de la société civile du pays, pour obtenir des garanties, quant à l'issue heureuse du prochain cycle électoral.

Sans éluder, ni occulter le fond de tous les dossiers brûlants, même si elle ne s'autorise pas à ériger un quelconque tribunal pour juger un tel ou un autre sur la gestion, depuis le 24 janvier 2019, elle en appelle, néanmoins, aux vertus du dialogue constructif pour sauver les meubles.

Dans sa démarche, si pertinente soit-elle, Leila interpelle la classe politique congolaise et l'invite au sens élevé de responsabilité.

Bien plus, elle met en garde les groupes armés, ceux-là qui, armes portées à haut de bras, continuent à écumer des pans entiers du territoire national. Sans foi, ni loi, ils pillent, violent, volent, sèment la terreur et la désolation parmi les populations civiles appelées ainsi à fuir leurs villages respectifs pour aller serpenter des montagnes dans les Kivus, les cuvettes dans le Haut Katanga ou, pourquoi pas, bivouaquer dans les savanes herbeuses et les forêts de l'Ituri.

Elle prévient, par ailleurs, que la communauté internationale qui a déjà pris la mesure de ces actes répréhensibles commis notamment, à Kipupu, à Masisi et ailleurs, préparent une sérieuse riposte, en collaboration avec les forces loyalistes de la RD. Congo.

Plus loin, dans son message, elle insiste sur la nécessité, pour les acteurs politiques majeurs, d'aplanir leurs vues sur des questions d'intérêt national consécutives à l'organisation du processus électoral apaisé, démocratique, transparent et juste à l'horizon 2023.

Elle rappelle, cependant, que la mission d'assurer la paix et la sécurité incombe principalement, aux forces de l'ordre et aux Fardc. Mais, la Monusco intervient en appoint. Toutefois, dans les prochains jours, en raison de la recrudescence de la violence, New York étudie comment redimensionner l'arsenal de la Monusco et, surtout, comment requalifier son mandat pour l'adapter à la hauteur de nouveaux défis. Donc, "rien ne saurait résister contre l'avancée de la RDC la consolidation d'un Etat de Droit", prévient-on.