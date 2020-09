Congo-Kinshasa: Aimé Kayembe Kaykong salue le schéma tracé pour la relance de la MIBA S.A

Nous saluons et encourageons les résolutions du 45ème Conseil des ministres par lequel le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et tout le gouvernement ont eu à mettre un accent particulier sur la situation de la MIBA S.A, en tablant sur une dotation de 5.000.000 de dollars américains. Ce geste a été considéré louable et appréciable, à juste titre, dans l'optique de booster cette société étatique et par ricochet, l'économie de la République Démocratique du Congo. Nous comptons sur la rigueur et l'œil veillant du Chef de l'Etat ainsi que du gouvernement, à travers le ministère sectoriel, pour la gestion saine et efficiente de ces fonds qui doivent être gérés en toute intelligence pour l'intérêt de la MIBA - ainsi que pour la population congolaise en général-.

Les 5.000.000 USD sont venus compléter les autres fonds que le DG. Albert MUKINA avait reçu de la Gécamines (GCM), avec lesquels il avait procédé à l'acquisition de quelques engins.

La démarche définitive consisterait à constituer un Conseil d'Administration capable, avec une composante performante afin d'activer le développement stratégique de l'entreprise pour une solution durable que de continuer à vivre au brouillon. D'où, la lueur d'un lendemain incertain. Ensuite, la nomination d'une élite d'ingénieurs de haute facture et expérimentés notamment, dans le domaine des mines techniques, qui soient à mesure de mener toutes les gymnastiques possibles enfin de parvenir à redynamiser la machine de la MIBA, tout en sachant que cette firme aurait besoin d'au moins 300.000.000 USD pour solidifier ses assises.

Il urge de devoir mettre une croix sur les hémorragies des circuits mafieux des dirigeants qui achètent du matériel ou des produits pour la société - les volent - et revendent à la même société ; ce, lorsqu'il s'agit des produits courants tels que les électrodes - pneus - lubrifiants - les diamants - les pièces de rechange - divers matériels de communication. Un fléau devant prendre fin par l'arme de la prise de conscience générale, afin que la société prenne réellement et rapidement un nouvel envol.

Dénonçons avec véhémence au moment où les fils de terroir s'époumonent pour la relance de la MIBA, nous voyons une classe de personnes malveillantes en complicité avec quelques roitelets mafieux cherchant à prendre la MIBA en otage avec des projets qui ont failli hier, les soi-disant investisseurs canadiens.

Les mêmes mentors chassés du Cabinet du Chef de l'Etat reviennent sous une autre forme en amenant un contrat spécial fallacieux de 22 millions de dollars en voulant se repositionner dans le nouveau Conseil d'Administration de la MIBA S.A. Attirons l'attention du Chef de l'Etat et des autorités de la tutelle à barrer la route à ces inciviques.

Tantôt, il se fait que, par la MIBA et les redevances minières de la société chinoise SACIM qui, jusque-là, ne donne quasiment rien au territoire de MWABI, réduisant ainsi cette circonscription à un état de pauvreté très criant ; la population du territoire est privée de jouir de ses droits pourtant clairement définis dans le nouveau code minier dans le cadre de gestion sociétale de la population.

Un aspect des choses sur lequel il est prié que le Chef de l'Etat puisse ouvrir l'œil, et le bon, afin d'instruire les sociétés concernées au sujet du strict respect des textes des lois en vigueur.