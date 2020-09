Egypte: La confiance de Moody's dans la performance de l'économie reflète l'efficacité des mesures gouvernementales

Le Premier ministre, Moustafa Madbouli, a déclaré jeudi 3 sept 2020 que la confiance de l'agence Moody's et d'autres institutions internationales régionales de finance dans la performance de l'économie égyptienne - à la lumière de la souffrance de nombreux pays des répercussions de la crise du Coronavirus - reflétait l'efficacité des mesures et des procédures prises par le gouvernement.

Le PM a étalé un rapport sur les indicateurs positifs de l'économie égyptienne, qui ont été inclus dans le rapport de l'agence mondiale Moody's publié à la fin du mois d'août 2020, dont le plus important c'est que cette institution a maintenu la note de crédit de l'Égypte au niveau B2, tout en maintenant une perspective stable pour l'économie égyptienne.

M. Madbouli a souligné que cette classification est confirmé par la diversification et la taille importante de l'économie égyptienne, en plus de sa possession de réserves de devises suffisantes pour couvrir les obligations extérieures dues au cours des trois prochaines années.

Le PM a noté que le rapport publié par Moody's avait indiqué que l'Égypte jouissait de niveaux de dette publique extérieure relativement faibles et d'une large base de financement intérieure, ce qui favorise la note de crédit égyptienne et renforce la capacité du gouvernement à contrôler la dette publique.

L'agence a indiqué que le registre brillant de l'Égypte en matière de gestion financière et économique et de gestion de la dette avec crédibilité et efficacité, lui a donné une expérience en mesure de conduire à une amélioration significative de la soutenabilité de la dette et à une réduction du fardeau financier global, a-t-il dit.

Tous ces facteurs contribuent à relever le niveau de la notation de crédit à moyen terme, a-t-il ajouté, soulignant que Moody's a ajouté qu'au niveau de la force économique, l'Égypte a reçu une note de (A3), et ce résultat a été attribué à la grande taille du marché égyptien et à la diversité de la structure économique, ce qui a contribué à assurer un degré élevé de flexibilité économique dans les circonstances économique et politique difficiles qui ont commencé en 2011.

Le rapport a également souligné que la fluctuation de la monnaie avait amélioré les perspectives de croissance en Égypte par rapport à d'autres pays, indiquant que l'économie égyptienne se classe 73e au rang centile parmi tous les gouvernements soumis à la classification et 3e parmi leur pairs à faible revenu, a précisé le PM.