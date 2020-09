Egypte: Le ministère de l'Immigration poursuit ses campagnes de sensibilisation au danger de l'immigration clandestine

Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Egyptiens à l'étranger tient à poursuivre ses campagnes électroniques de sensibilisation et d'information auprès des classes d'où sont issus le plus grand nombre de migrants clandestins dans les gouvernorats, dans le cadre de l'initiative présidentielle "bateaux de secours" visant à lutter contre ce phénomène, a déclaré jeudi 3 sept 2020 la ministre d'Etat, Nabila Makram.

L'adjoint de la ministre, chargé de développement institutionnel et des Egyptiens à l'étranger, Saber Soleiman a indiqué que ces campagnes électroniques d'information s'inscrivaient dans le cadre du plan de numérisation du ministère, en phase avec les mesures de distanciation sociale et de la suspension des meetings directs pour sensibiliser aux dangers de l'immigration illégale, et ce afin d'empêcher la propagation du coronavirus.