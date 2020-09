Soudan: Les ministères de l'élevage du Soudan et de l'Éthiopie signent un protocole d'accord

Khartoum — Le ministre (en charge) des ressources animales et de la pêche, Dr Adel Farah Idris a signé mercredi (virtuel) un protocole d'accord avec le ministre éthiopien de l'agriculture et de l'élevage Dr Omar Hussein pour le contrôle et le combat des maladies transfrontalières.

Dr Farah a noté dans un communiqué de presse après la signature du mémorandum qu'il comprend la réhabilitation de la quarantaine, des cliniques vétérinaires et des points de contrôletout au long de la route entre les deux pays.

Il a ajouté que les travaux de lutte contre les maladies transfrontalières avaient commencé l'année dernière et s'étaient arrêtés en raison de la pandémie Corona et du changement de la structure ministérielle au Soudan, et que l'accord était activé aujourd'hui.

Il a souligné qu'un accord avec le gouvernement du Sud-Soudan a précédé cet accord dans le même cadre.

Les représentants de l'Union africaine, des pays de l'IGAD, de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Fonds international de développement agricole (FIDA) à Khartoum ont participé à la signature du Mémorandum d'accord.

M.Farah a affirmé l'importance de la coordination entre le Soudan et les pays voisins dans la lutte contre les maladies transfrontalières, notant que l'accord contribuait à stabiliser la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, en plus de préserver les ressources naturelles, exprimant l'espoir de mettre en œuvre le projet prochainement.

Il a passé en revue les capacités techniques du Soudan dans le domaine de la recherche vétérinaire, des vaccins, de la production de médicaments et des enquêtes sur les maladies entre les deux parties.

Pour sa part, le ministre éthiopien de l'agriculture et de l'élevage Dr Omer Hussein a affirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en œuvre l'accord de lutte contre les maladies transfrontalières au profit des peuples des deux pays.