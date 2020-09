Soudan: Aggar - La signature d'un accord de paix est un événement historique

Juba — Le Chef du Mouvement Populaire de la Libération du Soudan / Nord, Malik Aggar, a qualifié la signature de l'accord de paix d'événement historique qui doit être utilisé pour construire le nouveau Soudan.

Aggar a dit que l'accord doit paver la voie devant l'unification de la plus grande force sociale soudanaise pour réaliser la transition, chose qui nécessite la construction d'une masse de transition capable d'unifier les civils et les militants et d'adopter une politique économique pour l'intérêt des marginalisés dans les zones rurales et urbaines.

" Cet accord de paix doit être basé sur une politique étrangère qui soutient notre peuple et met fin à l'isolement régional et international du pays dans le contexte de servir les hauts intérêts du pays", a-t-il déclaré.

Le leader du SPLM a appelé à utiliser les arrangements de sécurité pour protéger les civils dans les deux zones et Darfour avec la coopération conjointe entre les mouvements de lutte armée, les forces armées et les forces de soutien rapide.

Il a appelé à donner la priorité absolue à l'amélioration des conditions de vie et au retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs régions d'origine.

" Nous appelons la Communauté Africaine et Internationale à soutenir cet accord et les donateurs à honorer leurs engagements au Gouvernement du Soudan et les personnes affectées par la guerre", a-t-il précisé.

Il a remercié le grand Peuple Soudanais, la Glorieuse Révolution de Décembre et les martyrs de la Révolution Soudanaise pendant 30 ans, qui ont fait ce jour historique par leurs sacrifices.