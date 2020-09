Soudan: Arman - L'accord est sans précédent et soutient une période de transition stable

Juba — Le secrétaire général adjoint du Mouvement populaire de libération du Soudan - Secteur de Nord, Yasser Arman, a souligné la nécessité d'élargir la base de la force sociale qui soutient la révolution, le changement et le gouvernement civil, le renforcement de la réalisation d'une période de transition stable et conduisant à des élections démocratiques réussies.

Il a déclaré à la SUNA après la signature de l'accord de paix à Juba lundi que cet accord devrait être utilisé pour le retour à la plate-forme pour établir la période de transition, corriger les nombreuses erreurs, et créer une nouvelle relation de partenariat qui n'est pas basé sur la dispute entre les militaires et les civils, mais soutient plutôt l'agenda du changement et de la révolution et les objectifs de la période de transition.

Arman a affirmé l'importance de réformer, promouvoir et moderniser le secteur de la sécurité et les forces armées afin qu'ils bénéficient de toutes les ressources humaines des forces de la lutte armée et du soutien rapide pour construire une armée professionnelle avec une nouvelle doctrine militaire qui absorbe la diversité.

Concernant les deux zones, Arman a dit que l'accord a apporté des solutions sans précédent aux questions des deux zones qui n'existaient pas depuis 1956.

Il a souligné que les deux zones bénéficieront maintenant de l'autonomie et le droit de la législation et l'adoption d'un système législatif de gouvernement fondé sur la constitution 1973-1974, en indiquant qu'il y aura une commission nationale qui a des succursales dans les deux zones pour la liberté religieuse.

Il espère qu'une conférence sera organisée pour fixer le taux permanent de richesse dans les deux zones, ajoutant que l'accord de paix a réglé la question des terres et inclus l'intégration de l'armée populaire dans des forces armées avec une nouvelle doctrine pendant une période de 39 mois.

Arman a dit que l'accord de paix comprenait des accords de sécurité pour la première fois au Darfour, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, ajoutant que l'accord de paix est apprécié par l'Union Africaine, les Nations Unies, le Conseil de Sécurité, les pays TROEKA, ainsi que les communautés internes et internationales et le Conseil de la Souveraineté et le Conseil des Ministres.

Il a déclaré que cet accord est sans précédent et n'aurait pas été possible sans le renversement du régime d'Al-Bashir et l'éruption de la Révolution de Décembre, soulignant que l'accord donnera une nouvelle image au Soudan, restaurera le visage productif des zones rurales du Soudan et garantit l'établissement d'un processus de transition auquel participeront les forces de la lutte armée, de la lutte civile pacifique, les forces armées et le soutien rapide.