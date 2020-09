Ile Maurice: Le Parlement en congé, beaucoup de questions sans réponse...

La prochaine séance parlementaire est prévue pour le mardi 3 novembre. Et, on peut s'attendre à une dizaine de séances avant les vacances de fin d'année. Mais, jusqu'ici, il y a eu beaucoup de questions et peu de réponses...

Le leader mauve, Paul Bérenger, l'a d'ailleurs dit mardi : le gouvernement «s'est sauvé» face aux questions posées au Parlement. Sur les 31 séances parlementaires qui ont eu lieu entre le 24 janvier et le 28 août, seules neuf d'entre elles ont été consacrées aux questions parlementaires. Les Parliamentary Questions (PQs), comme on le sait, sont posées uniquement lors des séances qui se tiennent les mardis. Toutefois, lors du vote du Budget, lors d'une séance consacrée à l'examen des dotations budgétaires ou encore quand une législation concernant un budget supplémentaire est présentée, il n'y a pas de questions parlementaires.

Par contre, il y a eu 21 Private Notice Questions (PNQs). Ces PNQs peuvent être posées n'importe quel jour sauf lors du vote du Budget, que ce soit supplémentaire ou non. Les législations qui ont été votées sont au nombre de dix, tandis que trois autres ont été introduites et pas débattues, comme le Criminal Code (Amendment) Bill présenté en première lecture le vendredi 28 août. Le nombre des questions parlementaires qui ont été inscrites s'élève à 717 et 346 d'entre elles ont été retirées. A lundi, 195 questions sont restées sans réponse. Normalement, les Standing Orders prévoient que les réponses doivent être déposées.

Mais les années passent et beaucoup de questions restent toujours sans réponse.