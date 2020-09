Ile Maurice: Lancement de la première édition de Walking Football

communiqué de presse

La première édition de Walking Football (le football en marchant) a été lancée, hier, au stade St François Xavier à Port Louis. Le Walking Football est un sport d'équipe, inspiré du football, où les joueurs ont interdiction de courir, prônant ainsi une forme d'exercice modéré avec des risques réduits de blessures et de chutes.

L'objectif de cette nouvelle compétition est d'encourager et de motiver le personnel du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, quels que soient son sexe, son âge et ses aptitudes, à s'engager et à exceller dans le domaine sportif. Quelque 200 officiers du ministère, âgés entre 20 et 65 ans, prendront part à cette première édition qui se déroulera selon un système de ligue et de pool comprenant quatre poules de cinq équipes chacune.

Les préliminaires ont eu lieu hier, tandis que les quarts de finale, les demi-finales et les finales se tiendront le 23 septembre 2020.

Présent lors du lancement, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, a rappelé que la vision du gouvernement est de promouvoir le concept de 'sport pour tous', car la pratique sportive est porteuse de valeurs universelles tout en étant bénéfique pour la santé. Selon lui, le Walking Football vise à améliorer et maintenir le bien-être physique, mental et social des participants.

Le ministre a également exprimé le souhait que cette compétition devienne un événement annuel.