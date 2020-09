Gabon: "Voici les raisons pour lesquelles j'ai quitté le christianisme" Anonyme

Le christianisme est au cœur de ses interrogations. Dans ce libre propos, notre auteur qui a voulu être anonyme, s'interroge sur Dieu, l'Occident et le destin du continent africain.

"La plus grande illusion, c'est de croire qu'il n'y a pas d'illusion", dixit Thot.

Jésus est la plus grande illusion que le monde occidental ait créée pour dominer le monde. Jésus est un cadeau empoisonné pour l'Afrique. Jésus est un piège, une toile d'araignée. En voici la preuve : cinq siècles de christianisme, zéro évolution.

Quel est ce Dieu qui prend un malin plaisir à voir l'Afrique souffrir ? Quel est ce Dieu qui déshabille l'Africain pour vêtir l'Européen ?

Quel est ce Dieu dont les Anges sont blancs et les démons noirs ? Quel est ce Dieu qui enrichit le Vatican avec les richesses de l'Afrique ? Quel est ce Dieu qui nous interdit d'honorer nos Ancêtres pour glorifier ceux des étrangers ? Quel est ce Dieu qui a pu permettre aux Occidentaux de piller nos objets traditionnels sacrés pour les placer dans les musées d'Occident ? Quel est ce Dieu cruel qui a pu autoriser l'esclavage, la colonisation et les guerres " saintes" dans le monde ?

Quel est ce Dieu qui prône l'égalité, la justice, l'Amour et la paix, mais qui curieusement fait le contraire en Afrique ? Quel est ce Dieu partial et injuste qui n'a d'yeux que pour l'Occident et non pour l'Afrique ? Quel est ce Dieu à qui nous payons la dîme, que nous prions tous les jours, mais qui curieusement fait bénéficier du fruit de nos prières acharnées à ses enfants chéris d'Occident ? Qu'avons-nous fait à ce Dieu pour mériter un sort si injuste ?

Puisque ce Dieu ne nous aime pas, qu'est-ce que ses prêtres sont-ils venus chercher en Afrique ? Quel bénéfice tirons-nous de tous ces édifices chrétiens et musulmans en Afrique ? Quel est ce Dieu qui diabolise les Pharaons, grands civilisateurs, adorateurs de la Maât et constructeurs des merveilles du monde que sont les pyramides pour louer de façon excessive de simples gardiens de chèvres que nous avions amicalement reçues en terre sacrée d'Égypte ? Dans l'hypothèse où ce Dieu serait bon et qu'il serait l'otage.