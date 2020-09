Congo-Brazzaville: Funérailles - Meridjo sera inhumé ce week-end à Liège

La scène musicale congolaise est endeuillée avec la perte d'un musicien hors pair dont le nom est inscrit dans l'anthologie de la musique congolaise moderne. La levée du corps de l'illustre disparu, Meridjo, du centre funéraire De Lahaye est programmée ce samedi 5 septembre à 10h00 pour son inhumation au cimetière de Grivegnée-Centre, en Belgique.

Les mélomanes, particulièrement ceux de la génération Zaïko reconnaissent le talent incontestable de l'ancien batteur de Zaïko Langa-Langa, Belobi Ngekerme Jean-Marie, alias Meridjo, adaptation kinoise de Mary Jo. Le prodige a tiré sa révérence depuis le jeudi 27 août au CHU de Liège, en Belgique, à la suite d'une longue période de maladie.

Selon le programme des funérailles transmis au Courrier de Kinshasa par le fidèle ami de l'illustre disparu, le soliste Pépé Felly Manuaku Waku, un deuil populaire a été organisé à partir du week-end de sa disparition. Il a réuni mélomanes et proches les samedi 29 et dimanche 30 août à la salle paroissiale de Droixhe. Il a été délocalisé ensuite pour le centre funéraire De Lahaye où la dépouille mortelle du fameux percussionniste est exposée depuis le début de la semaine, plus précisément le lundi 31 août 2020. Et, contrairement à ce que d'aucuns auraient espéré, le corps ne sera pas rapatrié en RDC, les obsèques de Meridjo se tiendront en Belgique sa terre d'accueil.

Juste inconsolable après la disparition de celui qu'il tenait plus pour un frère qu'un ami, Pépé Felly a résumé son hommage à sept mots : « Adieu cher frère et compagnon de lutte ! ». Sa douleur et tristesse sont partagées par la famille biologique de Meridjo à qui s'est joint l'orchestre Zaïko Langa Langa et par-delà tout le clan Langa Langa. En effet, faute de pouvoir assister aux obsèques de cet être cher à leurs yeux, la famille du défunt et Zaïko ont convenu de réunir amis et connaissances ce samedi 5 septembre pour un hommage simultané à la cérémonie funéraire de Liège.

Le père du sebene

Disparu à 67 ans, Meridjo fut membre de Zaiko Langa Langa de 1971 à 1999. Le grand mérite du réputé batteur est son apport indéniable à la culture musicale congolaise. C'est à lui que l'on doit le fameux sebene, élément caractéristique de la rumba congolaise inspiré des cliquetis des roues motrices d'un train. Cette rythmique qui connaît son succès en Afrique n'est pas le seul atout du batteur qui a su s'aligner parmi les meilleurs auteurs-compositeurs de Zaiko Langa Langa. D'aucuns le tiennent pour une machine à tubes en pensant à Elango songa (Les Casques Bleus), Nyongo Ekeseni, Kwiti-Kwiti, Ben Betito, Sangela, 77 X 7, Bolingo aveugle, Matondo, Zizita, ces compositions personnelles ont concouru à sa notoriété.