Ile Maurice: MBC - Dev Sunnasy de 100% Citoyens appelle à ne plus payer la redevance télé

Le leader de 100% Citoyens Dev Sunnasy et son camarade de parti Fadeel Mowlabux ont demandé à la population de ne plus payer la redevance de Rs 150 à la MBC.

«Cette possibilité existe» dit-il. «Il suffit de remplir un formulaire disponible sur les sites de la MBC et du CEB». Mais n'est-ce pas illégal ? Le leader de 100% Citoyens explique que la MBC Act décrit une télévision comme servant à transmettre des images et de sons à travers un système de radiocommunication. Cette dernière, selon lui, «ne concerne que la transmission par un réseau hertzien.»

Or, fait-il comprendre, on n'utilise plus ces ondes hertziennes puisque la réception se fait en grande majorité par la télécommunication de Myt. «Et cela, on le paye déjà. Pourquoi repayer la MBC ?», s'est-il demandé. Il affirme qu'il le fera bientôt et donnera des explications sur la façon de remplir le formulaire. Pour continuer à être informés, il propose de consulter les médias libres et pourquoi pas la télévision réunionnaise qui informe amplement sur ce qui se passe à Maurice.

Autre sujet abordé : la National Coast Guard. Dev Sunnasy dira qu'après la catastrophe Wakashio, il est grand temps que cette institution soit mauricienne à 100%. Il a également demandé au gouvernement de dire où est stockée l'huile lourde pompée du Wakashio et s'il l'est au port, à Flacq et à Bel Air. Il voudrait savoir aussi la quantité en chacun de ces lieux.