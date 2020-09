Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le P.A se projette déjà dans la gestion de l'après-Covid-19

Pour le Parti pour l'Action (P.A), la priorité de la RDC aujourd'hui, sous le leadership du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est de réinventer un modèle de vie pour assurer l'après-Covid-19.

Face à la situation socioéconomique de l'heure caractérisée notamment par l'inflation et une crise alimentaire qui va crescendo, le Parti pour l'Action (P.A) du député Kin-Kiey Mulumba est monté au créneau pour faire entendre sa voix et présenter ses pistes de solution. C'est dans une déclaration politique publiée ce jeudi 3 septembre que cette formation politique s'est exprimée.

Face à la crise économique, financière et sociale majeure qui frappe le pays de plein fouet avec, à la clé, la fermeture des frontières, l'arrêt des exportations et l'absence de la production suite à la pandémie de la Covid-19, ce parti politique pense qu'il y a lieu de se projeter, d'ores et déjà, vers le futur en trouvant des ressorts créateurs innovants pour mieux gérer l'après coronavirus. « Cette crise appelle le peuple congolais, à l'instar d'autres peuples du monde, à réinventer son avenir quand la récession jamais connue à ce jour frappe de plein fouet les portes du pays, avertit le P.A dans son communiqué tenant lieu d'une sonnette d'alarme », a-t-il indiqué.

Pour ce parti politique dont le leader, Tryphon Kin-Kiey Mulumba, s'est rapproché de Félix-Antoine Tshisekedi à la faveur des scrutins de 2018, la RDC se doit impérativement « de tourner vers la priorité d'aujourd'hui et de maintenant, à savoir, se réinventer un modèle de vie pour l'après-covid-19 qui ne sera jamais comme avant, se reconstruire économiquement et socialement pour son bien et celui de son peuple ». En cela, la responsabilité des acteurs politiques sera fortement sollicitée. D'où l'appel lancé à la classe politique congolaise dans son ensemble pour qu'elle soit un peu plus regardant sur les problèmes du pays.

Le P.A invite instamment ces acteurs politiques, de quelque bord que ce soit, « à l'abandon de l'infantilisation, de la théâtralisation et de la safarisation de la vie politique par d'incessants coups bas ». Et, face aux défis qui menacent l'existence du pays en tant que nation, le P.A exhorte les politiciens congolais « à mettre le cap sur l'avenir, à projeter le Congo dans le long terme, à préparer le pays à résister et à ne pas sombrer ».