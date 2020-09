Congo-Kinshasa: John Herregat - La pépite Belgo-Congolaise signe au FK OGRE

John Herregat n'a pas l'expérience d'un Raphaël Varanne mais il est pourtant une révélation qui attire de nombreux clubs au Portugal et en Espagne. Le défenseur central Belgo-Congolais vient de signer au FK OGRE

Une révélation quelque peu tardive

Né le 14 mai 1999 en Belgique, John Herregat se passionne très tôt pour le football. A 16 ans, il rejoint la Nseth Academy, un centre de formation Bruxelloise partenaire des meilleurs clubs belges tels qu'Anderlecht, Standard, Bruges ou Genk. Le jeune défenseur d'origine congolaise (RDC) est rapidement surclassé au sein de toutes les équipes de jeunes et parvient à atteindre l'équipe première lors de la saison 2014/2015. Cependant, il participe à trois matchs seulement. En juillet 2016, John Herregat est suivi de très près par Newcastle. Il rejoint les Magpies pour une période d'essai et effectue quelques matchs. Cependant, cette saison n'est toujours pas celle de l'explosion chez les professionnels. C'est en juillet 2018 que le jeune Belgo-Congolais signe son premier contrat pro, d'une durée de 2 ans au KSLK LONDERZEEL.

Désormais sa carrière prend une autre tournure. Herregat dispute 14 matchs lors de la saison 2017/2018, pour un but inscrit. Cette saison est celle du renouveau pour Londerzeel, qui s'adjugent plusieurs victoires et officialisent ainsi leur titre d'équipe surprise. La saison 2018/19 est pourtant une désillusion pour le jeune joueur alors âgé de 18 ans. Le défenseur central ne dispute que 4 matchs et son équipe finit la saison en 8ème position, une énorme surprise pour ce club qui venait de franchir un palier. Mais lors du mercato d'été, plusieurs défenseurs quittent le club et lui laissent le champ libre. John Herregat démarre la saison titulaire et disputera entièrement 27 des 28 matchs joués. Il inscrit également un but et participe à cinq matchs de Coupes nationales.

A 21 ans, John Herregat dévoile enfin tout son potentiel et réalise une saison pleine qui lui permet de s'envoler pour l'étranger. Le joueur s'engage au FK OGRE. De nos jours, les jeunes joueurs explosent de plus en plus tôt mais le poste de défenseur requiert davantage de sérénité et d'expérience que celui d'ailier par exemple. Herregat n'est pas en retard et dispose de qualités énormes à l'âge de 21 ans seulement, ce qui est encore très jeune pour un défenseur central.

Un défenseur rugueux, intelligent et moderne

Nombreux ont été les attaquants dégoutés par la défense du KSLK Londerzeel cette saison. Cette solidité est en partie due à John Herregat, étincelant cette saison. Ce jeune défenseur d'1m94 et de 89kg est un joueur costaud, imposant et élancé. Ce physique est un avantage, qu'il parvient à utiliser intelligemment lors de chaque phase défensive. C'est un joueur d'une grande intelligence, qui sait jouer de son corps lorsque c'est nécessaire et qui arrive alors facilement à prendre le dessus sur son adversaire direct.

Du coup, son intelligence de jeu fait de lui un défenseur complet, qu'on ne peut résumer à son gabarit et sa puissance physique. Très à l'aise techniquement, John Herregat peut conserver le ballon sans être pris de panique et fait très peu d'erreurs dans ses relances. Avec un taux de passes réussi de 84,6%, il est le joueur le plus précis de son équipe et il n'hésite pas à prendre de nombreux risques en réalisant des passes longues à destination de ses attaquants. De cette intelligence assez impressionnante pour son jeune âge se dégage un calme tout aussi impressionnant. Il prend peu de risques défensivement et défend debout très souvent. Cette posture lui permet de récupérer énormément de ballons et de diminuer le risque de fautes. En cas de dernier recours, Herregat n'hésite pas à tacler et manque rarement son geste grâce à la taille de ses jambes, qui lui permettent d'avoir une grande précision. La propreté de sa défense est également assez impressionnante pour son âge. Lorsque de nombreux défenseurs multiplient de nombreux avertissements, le Belgo-Congolais n'en écope que très peu. Un détail qui démontre une nouvelle fois sa maturité et son intelligence de jeu qui font de lui un joueur de 21 ans déjà prêt pour le haut niveau.

Grâce à sa taille, il est également un joueur important dans les airs. Cette saison, il a remporté environ 4,2 duels aériens par match. Cet avantage lui permet d'être également un réel avantage pour son équipe lors de phases de coups de pied arrêtés. C'est d'ailleurs sur un coup franc qu'il a inscrit son seul but cette saison.

Après une saison pleinement réussie, John Herregat qui vient de s'engager avec le FK OGRE attire les convoitises de nombreux clubs européens.