Congo-Brazzaville: Compétitions africaines des clubs 2020-2021 - AS Otôho et Etoile du Congo débutent la campagne en novembre

Les deux représentants congolais, respectivement à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération, commencent les campagnes africaines le week-end du 20 au 22 novembre prochain. C'est le résultat du nouveau calendrier des différentes compétitions de la saison 2020-2021 que vient de dévoiler la commission interclubs de la Confédération africaine de football(CAF).

AS Otôho pour la Ligue des champions et la formation de l'Etoile du Congo pour le compte de la Coupe de la Confédération sont déjà informées sur les dates de ces compétitions, même si ces équipes ne connaissent pas encore leurs adversaires. Pour le moment, les Congolais doivent attendre la décision du gouvernement concernant l'autorisation de la pratique des sports collectifs, interdite depuis mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19, pour commencer les préparatifs.

La période du 21 octobre au 5 novembre et celle du 6 au 19 novembre leur est donné, comme tous les autres clubs africains, pour inscrire les joueurs et les membres des staffs techniques. Les fédérations sont invitées, par la même occasion , à confirmer la participation des clubs, avant le 20 septembre.

Les bleu et jaune d'AS Otôho, qui disputent pour la quatrième fois cette compétition, ont été sévèrement battus en match retour du tour préliminaire de cette même Ligue des champions par le MC Alger 9-0, après une victoire à l'aller, à Owando, 2-0. Le club participe à nouveau à la Ligue des Champions la saison suivante, mais sera éliminé après le premier tour et reversé dans la phase de poules de la Coupe de la confédération. Durant trois années (2018, 2019 et 2020) au sommet du football congolais, AS Otôho devrait batailler fort cette saison, afin de surpasser ses limites, puisque l'actuel champion du Congo n'a jamais atteint les quarts de finale de la Ligue des champions africains ni de la Coupe de la Confédération.

De son côté, Etoile du Congo ne présente plus de bonnes statistiques depuis 2015. Lors de leur dernière participation à la Coupe de la Confédération en 2017, les Stelliens avaient été éliminés en seizièmes de finale par la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie. Ils avaient concédé un nul blanc à Brazzaville, avant de s'incliner 0-1 en terre algérienne. En 2016 également, cette fois-ci en Ligue africaine des champions, l'Etoile du Congo qui avait pourtant bien débuté face à Manga sport s'est inclinée en seizièmes de finale, 2-4 en match retour, devant l'Entente sportive de Sétif après le nul d'un but partout à Brazzaville.

Les clubs congolais sont en perte de vitesse, depuis près de quatre ans, au niveau continental. Le Congo ne figure pas, en effet, parmi les douze pays africains autorisés à aligner quatre clubs dans les compétitions interclubs cette saison.

D'après le nouveau calendrier de la CAF, les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se disputent du 20 novembre au 20 décembre. La phase de poules de la Ligue des champions débutera le 12 février 2021 pour s'achever le 11 avril. Tandis que celle de la Coupe de la Confédération est prévue du 10 mars au 26 avril.

Par ailleurs, les finales des compétitions interclubs CAF se dérouleront les 10 juillet (Coupe de la Confédération) et 17 juillet (Ligue des champions).