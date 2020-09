Ile Maurice: Lutte anti-tabac - Présentation des gagnants de la compétition Info Clip

communiqué de presse

Une cérémonie de remise des prix aux gagnants de la compétition Info Clip, organisée par l'Association VISA, en collaboration avec le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s'est tenue, aujourd'hui, au Rajiv Gandhi Science Centre à Bell Village.

Le concours Info Clip avait pour thème 'Kifer zenes fime ? Ki solisyon to ena ? ' (Pourquoi les jeunes fument-ils ? Que proposez-vous comme solution ?). Un total de 46 personnes a pris part à cette compétition qui se déclinait en deux catégories : celle pour les jeunes âgées de 14 à 22 ans, et une autre pour ceux âgés de 23 à 35 ans. Les prix prévus pour récompenser les gagnants classés premier, deuxième et troisième dans chaque catégorie sont Rs 20 000, Rs 15 000 et Rs 10 000 respectivement.

Dans la première catégorie, c'est Mlle Pratibha Lochun qui est la grande gagnante, suivie de Mlle Jennisha Ponnousamy et de M. Tushar Boodhoo.

Quant à la deuxième catégorie, elle a vu M. Bleck Lindor terminer sur la première marche du podium. Les deuxième et troisième prix ont été décernés à M. Tovir Ramrooch et Mme Tejasvati Samboo, respectivement.

Présent à la cérémonie, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, a fait ressortir qu'Info Clip a permis aux participants de prendre davantage conscience des effets néfastes du tabac. Il les a, de ce fait, invités à agir comme ambassadeurs du ministère et de l'OMS afin de promouvoir une société sans tabac, en sensibilisant leurs pairs aux dangers de ce fléau et à la nécessité de ne pas se laisser tenter.

S'agissant des jeunes qui fument pour être 'à la mode' ou parce qu'ils sont stressés, le ministre Toussaint les a encouragés à visiter le site Internet ou la page Facebook du ministère afin de trouver une liste d'activités proposées pour leur bien-être. En outre, il a souligné que des études montrent que les fumeurs sont plus susceptibles d'être affectés par le Coronavirus car ils peuvent développer, entre autres, des problèmes respiratoires.

Pour sa part, le représentant de l'OMS à Maurice, Dr Laurent Musango, a indiqué que la consommation de tabac tue plus de huit millions de personnes dans le monde chaque année, tandis que l'industrie du tabac dépense environ huit milliards $ US par an en publicité. Comme cette industrie cible principalement les jeunes, Dr Musango a affirmé que l'OMS continuera à prendre davantage de mesures afin de sensibiliser les jeunes contre l'utilisation des produits du tabac.