Sénégal: A travers trois accords de coopération financière et technique - L'Allemagne offre 96 milliards de FCFA au pays

Le ministre sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et Stephan Roken, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, ont procédé à la signature, à Dakar, ce jeudi 3 septembre 2020, de trois (3) nouveaux accords de coopération financière et technique.

Selon le communiqué dudit ministère l'engagement financier du gouvernement allemand pour ces trois accords est d'un montant total de 146 millions d'euros, soit environ 96 milliards de FCFA, octroyés sous forme de dons.

Le gouvernement allemand fait un don d'environ 96 milliards de francs Cfa à travers la signature de trois nouveaux accords de coopération financière et technique.

D'après le département dirigé par Amadou Hott, ces allocations du gouvernement allemand sont destinées à la mise en œuvre des projets et programmes de la coopération bilatérale dans le secteur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie et au soutien à la mise en œuvre du programme « partenariats réformes » initié dans le cadre du «Compact avec l'Afrique» lancé par la Chancelière allemande, Angela Merkel, au niveau du G20.

Ces nouveaux engagements qui contribuent pour une part importante à la réalisation des priorités du Plan Sénégal émergent, indique le document dans la foulée, viennent consolider les bonnes relations de coopération qui existent entre les autorités politiques des deux pays.

Par ailleurs, le texte souligne que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la République fédérale d'Allemagne, vient d'accorder au Sénégal, en don, un montant de 100 millions d'euros, soit environ 65,5 milliards de francs Cfa pour soutenir la mise en œuvre de son Programme de résilience économique et social (Pres).