Cote d'Ivoire: Chaîne d'approvisionnement du cacao - La Fondation ICI lance une nouvelle stratégie pour faire progresser les droits des enfants

« Aujourd'hui, La Fondation International Cocoa Initiative (ICI) publie officiellement sa nouvelle stratégie, qui définit une vision pour aider les communautés de cacao à prospérer grâce à la promotion des droits des enfants et des travailleurs », rapporte un communiqué de la Fondation ICI dont Fratmat.info a reçu copie ce jeudi 3 septembre 2020 ;

La nouvelle approche de la Fondation ICI vise à catalyser le développement des systèmes de prévention et de remédiation afin d'atteindre tous les enfants et adultes exposés au travail des enfants ou au travail forcé. La Fondation appelle à une expansion massive des efforts de tous les acteurs du secteur du cacao pour y parvenir.

Le secteur du cacao est confronté à un grand défi. Selon les estimations, environ un enfant sur trois vivant dans les zones de culture du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana (qui représentent plus de 65 % de la production mondiale de cacao) est impliqué dans le travail des enfants.

Le travail forcé, bien qu'à une échelle plus localisée et limitée, est également un réel problème au sein des chaînes d'approvisionnement agricoles. Pour relever ces défis et protéger tous les enfants et adultes à risque, l'ICI estime qu'une expansion massive des efforts, y compris un investissement et un engagement plus importants, est nécessaire de la part de tous les acteurs du secteur du cacao qui ont une responsabilité partagée d'agir.

La nouvelle stratégie de la Fondation ICI pour 2021-2026 établit une feuille de route pour réaliser sa vision de communautés de producteurs de cacao prospères au sein d'une chaîne d'approvisionnement en cacao digne, durable et gérée de manière responsable. L'ICI estime que trois piliers clés doivent être mis en place pour permettre au secteur :

- Des chaînes d'approvisionnement responsables fondées sur des systèmes et des services qui, de manière responsable et transparente, préviennent et remédient au travail des enfants et au travail forcé dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao.

- Un environnement favorable avec des politiques et des lois locales, nationales et internationales qui inspirent, motivent et obligent à progresser, depuis la législation sur les droits humaines dans les pays consommateurs de cacao jusqu'aux politiques qui continuent à faire progresser l'accès à une éducation de qualité et à la protection sociale dans les pays producteurs de cacao.

- Des approches coordonnées pour soutenir la collaboration, l'alignement et la responsabilité dans l'industrie du cacao et du chocolat, la société civile, les gouvernements et les donateurs afin de maximiser leur impact collectif.

La Fondation ICI : un catalyseur pour accroître l'impact

Opérant depuis treize ans pour améliorer la protection des enfants dans les communautés de cacao, la Fondation ICI et ses partenaires de l'industrie du cacao, des gouvernements et de la société civile, ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre le travail des enfants.

Rien que depuis 2015, le travail de l'ICI et sa collaboration avec ses partenaires ont permis d'améliorer la protection de plus de 380 000 enfants (pour plus de détails sur l'impact de la Fondation voir notre rapport annuel 2019). Les systèmes de suivi et de correction du travail des enfants de l'ICI et les approches de développement communautaire ont prouvé leur efficacité dans la réduction du travail des enfants, la recherche et l'apprentissage contribuant à l'amélioration continue de ces efforts.

Des progrès ont été réalisés, mais malgré cela, la ICI estime que seulement 10 à 20 % des communautés de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire sont couvertes par les approches de suivi et de remédiation conçues pour réduire le travail des enfants.

À l'avenir, le rôle de la Fondation sera de conduire le secteur du cacao vers une couverture de 100 % en innovant, en catalysant et en soutenant le développement et la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l'ICI se concentrera sur trois domaines essentiels :

- L'innovation et l'apprentissage : La Fondation ICI continuera de tester et d'évaluer de nouveaux moyens de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé et mènera des recherches sur les causes profondes, les politiques efficaces et les pratiques prometteuses.

- Promotion technique : La Fondation ICI promouvra les connaissances et l'apprentissage qu'il génère, en s'engageant dans l'élaboration de politiques et de normes, en aidant toutes les parties prenantes à aligner leurs actions pour une approche plus coordonnée et en mobilisant des ressources pour débloquer les investissements nécessaires à l'extension de solutions efficaces.

- Renforcement des capacités et des systèmes : La Fondation ICI apportera un soutien opérationnel limité dans le temps à ses membres et partenaires pour mettre en place des mécanismes de prévention et d'élimination du travail des enfants et du travail forcé qui pourront éventuellement être maintenus sans le soutien de la Fondation, en renforçant les systèmes nationaux, des entreprises, de la société civile et des communautés et en les aidant à travailler ensemble.

La Fondation espère que ces efforts inspireront et assureront la couverture à 100 % requise des systèmes de diligence raisonnable en matière des droits humaines qui préviennent et remédient au travail des enfants et au travail forcé. 25% de la chaîne d'approvisionnement complète sera couverte par le travail direct de la ICI avec ses partenaires, tandis que la Fondation utilisera son influence pour mener des efforts collectifs afin de couvrir les 75% restants de la chaîne d'approvisionnement. Cela aura un impact positif sur la vie de 1,7 million d'enfants d'ici 2025.

"Cette nouvelle stratégie est ambitieuse. Nous visons une couverture complète des risques liés au travail des enfants et au travail forcé dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire, ce qui implique d'atteindre 70 % d'enfants de plus que dans le cadre de notre stratégie précédente", a déclaré Nick Weatherill, directeur exécutif de l'a Fondation ICI "Bien qu'il s'agisse d'une entreprise importante qui nécessitera l'engagement d'un plus grand nombre d'acteurs et un investissement plus important de la part de tous les acteurs, nous pensons qu'une couverture complète est possible en s'appuyant sur les résultats du passé et sur l'énergie collaborative dans le secteur.

Nous pouvons constater que la dynamique se renforce pour un réel changement. La législation sur les droits humaines, par exemple, est de plus en plus appliquée aux chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui exige que de plus en plus d'acteurs mettent en œuvre le type d'approches que l'ICI a développées avec ses partenaires. En jouant un rôle de catalyseur dans le raffinage, la promotion et l'intégration de ces outils, et en faisant en sorte que tous les acteurs du secteur du cacao travaillent ensemble dans le cadre d'un effort multilatéral coordonné, nous pouvons donner vie.