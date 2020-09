Gabon: BAC 2020 - Les admissibles appelés au programme du second tour

Les candidats admissibles au second tour du baccalauréat session 2020 n'auront pas le temps de souffler. Le programme de la seconde étape de cet examen a été communiqué par le ministère de l'éducation nationale. Les 10821 candidats au baccalauréat de l'enseignement général et les 1800 des séries techniques et technologiques admissibles au précieux sésame devront relever un dernier défi avant de se réjouir totalement.

Après l'annonce des résultats du baccalauréat, le 2 septembre 2020, via les différents canaux choisis par le ministère de l'Education nationale en raison de la crise sanitaire, les repêchés sont désormais situés sur le déroulement de l'étape du second tour.

Ce vendredi 4 septembre, les candidats du second tour devront se rendre dans leur centre d'examen respectif et attendre dans leur salle de composition la remise des actes, puis choisir les matières à rattraper. C'est le samedi 5 septembre, date à laquelle sera consacrée la distribution des convocations pour le second tour.

Le rattrapage des matières à l'oral pour le second tour du baccalauréat se tiendra du dimanche 6 au mercredi 9 septembre dès 9 heures, sur l'ensemble du territoire national. Les résultats finaux de cet examen du baccalauréat seront connus le 10 septembre 2020.