Gabon: SEEG - Présentation du plan d'urgence en eau et en électricité

C'est par un échange avec la presse ce 3 septembre 2020 que le Directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a dévoilé le plan d'urgence d'eau et d'électricité pour le compte du deuxième semestre 2020. Un plan de relance d'urgence qui permettra à cette société d'investir près 11 milliards FCFA pour le renforcement de Ses équipements d'exploitation. Soit 9,5 milliards en eau et 1,5 milliard en électricité, pour un total de 13 projets majeurs consignés dans un programme, dénommé Plan d'urgence 2020

13 projets au total constitueront le plan d'urgence 2020 de la SEEG. Cette présentation a été faite ce jeudi 3 par le premier responsable de cette société. L'eau et l'électricité composeront ce plan d'urgence. Pour ce qui concerne l'eau, elle représente, un investissement d'environ 9,5 milliards de fcfa.

La SEEG s'engage à mettre en service toutes ses unités d'exploitation d'eau potable à savoir ; la station de traitement d'eau de Razel, 8 forages plus une station traitement d'eau , 4 stations de production d'eau OPALIUM et 3 surpresseurs , 44 000 m3 d'eau pour l'ensemble du pays , 30km de pose de conduite d'eau , pour amener l'eau jusqu'au robinet des clients , 200000 habitants mal ou non desservis en eau potable seront effectivement approvisionnés quotidiennement avant la fin de l'année , malgré la crise sanitaire.

Il y aura 1,5 milliards fcfa pour la réalisation des 6 projets majeurs du plan d'urgence en électricité. 11 nouveaux postes de transformation électrique dans le grand Libreville, 49 km de lignes électrique de haute tension et basse tension, l'amélioration de la déserte en électricité dans le grand Libreville touchera en moyenne 16.000 habitants et 4000 branchements anarchiques détruits.

La réalisation de ces projets suit un planning d'exécution rigoureux, les premières mises en service des nouvelles unités de production sont effectives depuis le mois de juillet.