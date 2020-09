Congo-Kinshasa: Programme de paix - Julienne Lusenge appuie la « vision d'une nation » du Culpac

Dans le cadre de sa mission de recherche et de promotion de la paix, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents(Culpac) a reçu la notable universelle de la paix, Julienne Lusenge, dans le cadre de son programme vision d'une nation, selon la vision du président de la République.

Le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et des continents, Daniel Santu Biko, a accordé une audience, le jeudi 27 août 2020, à la cité de la paix à Kinshasa, à Julienne Lusenge, notable universelle pour la paix, en vue de l'annonce du programme intitulé « Vision d'une nation ». Ce programme s'articule sur la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, sur la paix, les droits de l'Homme et le développement en faveur de la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde en général. L'option du lancement de ce programme a été arrêtée dans les résolutions prises lors de la Conférence universelle pour la paix organisée, du 5 au 6 septembre 2018, au Parlement européen à Bruxelles en Belgique par le Culpac.

La séance de travail du 27 août dernier entre Julienne Lusenge et le directeur général du Culpac Daniel Santu Biko s'est déroulée en présence de la servante universelle pour la paix du Culpac, Joséphine Lisika Eseko, et naturellement du conseil diplomatique de cette organisation humanitaire de la paix, Patrice Salaga. Et Julienne Lusenge a, à cet effet, reçu la copie de la lettre du Culpac adressée au chef de l'Etat dans le cadre du programme de la « Vision d'une nation ».

Rappelons-le, le Culpac s'est approprié la vision du président de la République de promouvoir la paix et le développement en République démocratique du Congo. « Quand un chef d'Etat donne une vision sur le plan national, continental et international, cela apaise le peuple. En constatant que le chef de l'Etat s'est résolument inscrit dans la recherche et la consolidation de la paix, le Culpac a proposé que la journée du 10 décembre 2020 lui soit consacrée, étant une journée des Droits de l'homme ».

« Nous espérons vraiment que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va travailler pour qu'on puisse réaliser cet événement, pour qu'il y ait un retour de la paix dans notre pays. Sans la paix, il n'y aura pas de développement, sans la paix, sans la justice, nous n'allons pas atteindre les objectifs durables de développement. Nous souhaitons pleins succès aux activités du Culpac », a pour sa part indiqué Julienne Lusenge.

Présidente du Fonds pour les femmes congolaises et membre du réseau international des femmes leaders, Julienne Lusenge a été élevée, le 8 août dernier à Kinshasa, à la dignité de notable universelle pour la paix du Culpac.