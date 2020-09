Congo-Kinshasa: Secteur des Transports - Modernisation prochaine des ports et aéroports dans l'Est du pays

Le ministre des Transports Didier Mazenga a fait part de l'existence d'un appui financier du gouvernement de l'ordre de cinq millions USD à disponibiliser pour les travaux de modernisation des ports et aéroports de la partie Est du pays.

Au cours d'une audience accordée au gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje et son homologue de l'Ituri, Jean Bamanisa Saidi, le mercredi 2 septembre, le ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazenga a annoncé un appui financier du gouvernement central de l'ordre de cinq millions de dollars américains au profit de la modernisation des ports de la SNCC à Uvira et à Bukavu. Il s'est également engagé à faire le plaidoyer au sein de l'exécutif national pour la modernisation de l'aéroport de la ville de Bunia située en province de l'Ituri.

Les échanges avec le gouverneur Théo Ngwabidje ont concerné notamment la relance du trafic ferroviaire entre Bukavu et Goma. Le financement annoncé inclut la réhabilitation de quatre vedettes qui vont relier les deux chefs-lieux des provinces du Nord et Sud-Kivu. Cette démarche s'inscrit dans la logique de la connexion entre la RDC, le Burundi et la Tanzanie par la voie ferrée, via la province du Sud-Kivu.

Les deux ports concernés par la réhabilitation et la modernisation au Sud-Kivu constituent de véritables poumons de ventilation de l'économie congolaise et de celle des pays du corridor central. Quant à l'aéroport de Bunia, il est une voie de sortie de la population de l'Ituri vers les autres provinces du pays. Sa modernisation devrait avoir un impact certain sur l'économie de la province et des régions avoisinantes.

Le secteur des transports occupe une place prépondérante dans le programme prioritaire du gouvernement. Il est prévu, à cet effet, la modernisation des infrastructures des transports à Kinshasa et dans toutes les provinces de la RDC afin de favoriser la circulation des personnes et de leurs biens ainsi que les échanges commerciaux.