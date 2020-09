Nigeria: Occupation illégale de la résidence diplomatique du Nigeria - La FBCP dénonce la violation des droits de l'homme

L'ONG, qui regrette que le consul nigérian déguerpi passe la nuit dans son bureau, requiert la restitution de cette parcelle à l'Etat nigérian et dit attendre du gouvernement congolais des poursuites contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire ainsi que le dédommagement du Nigeria pour les préjudices subis.

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) rappelle que c'est depuis le 17 août 2020 qu'une des résidences de l'ambassade du Nigeria en République démocratique du Congo (RDC) était investie par la police et les civils sur la réquisition d'information de Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe signée par le substitut du procureur général Jean-Bastin Ambali Egbunade. L'ONG, qui s'appuie sur l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui consacre l'inviolabilité de locaux diplomatiques, pense que le déguerpissement des familles des diplomates habitant cette résidence ainsi que son contrôle constituent une violation des droits de l'homme.

Citant les enquêtes menées par ses services, la FBCP note, en effet, que l'ambassade du Nigeria en RDC dispose de sept maisons dont celle située aux numéros 38-40 de l'avenue Ex 3Z, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. L'ONG révèle, par ailleurs, qu'il y a une dame au nom de Adijaja qui réclame être propriétaire de cette maison. « On ne sait pas par quelle magie cette dernière détient un jugement du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe », se demande la FBCP. Et de noter que le 31 mars 2016, pourtant, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Muamba, avait écrit à son homologue en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale appelant à remettre l'ambassade du Nigeria dans ses droits.

« Toute personne qui se sentirait lésée par ces mesures doit diriger son action contre l'Etat congolais et non contre l'ambassade du Nigeria. Malheureusement, la justice congolaise n'a pas respecté ces mesures, les instructions de leur chef et instrument juridique international selon la Convention de Vienne. Aujourd'hui le consul du Nigeria, qui est un diplomate, passe ses nuits dans la belle étoile dans un bureau de son ambassade », a regretté la FBCP dans un communiqué du 2 septembre signé par son président, Emmanuel Adu Cole.

Dans cette situation, cette ONG de défense des droits de l'homme, qui appelle l'Etat congolais à dédommager le Nigeria pour tous les dégâts commis par ses hommes, dit aussi requérir des poursuites judiciaires contre les magistrats impliqués dans cette affaire ainsi que les hauts officiers militaires et ceux de la police qui se sont compromis. L'organisation attend également de la justice, des poursuites à l'endroit de la prétendue propriétaire, pour tous les préjudices subis par l'ambassade, qui devra recouvrer sa parcelle.