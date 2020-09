Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les hôteliers recevront un peu d'oxygène de l'État

L'information a été donnée récemment par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, lors d'un échange avec les tenants des établissements hôteliers.

L'activité hôtelière qui constitue le socle du secteur du tourisme est considérablement touchée par la pandémie de la Covid-19. Ce secteur hôtelier a besoin d'une politique d'accompagnement afin de faire preuve de résilience face à cette pandémie. C'est dans ce cadre que la ministre du Tourisme et de l'environnement a souhaité s'entretenir avec l'ensemble des promoteurs et gérants des établissements hôteliers.

Cet esprit de résilience qu'il y a au sein des grands hébergeurs exerçant au Congo, a été salué par la ministre. Car, à l'échelle internationale, le secteur de l'industrie touristique est en faillite, allant de 50% voire 80% du chiffre d'affaires. Au regard de tout cela, que de parler de façon générale, la ministre a voulu toucher du doigt,les problèmes de fond que minent ce secteur en cette période difficile.

« J'ai souhaité échangé avec vous de façon plus formelle pour aborder les questions relatives à cette pandémie et dans le secteur dans lequel vous évoluez, qui est celui de l'industrie touristique. Je voulais donc aborder avec vous des questions techniques, vous écouter, noter et apporter quelques réponses du côté du gouvernement », a indiqué la ministre.

L'occasion était tout indiquée pour la ministre Arlette Soudan-Nonault d'informer les tenants de ces établissements qu'une séance de travail a été tenue avec le ministre de Finances et du Budget, Calixte Nganongo. « Nous sommes en train de compiler les documents avec la ministre de la Santé et de la Population. Et au prorata du quota financier que nous aurons sur l'ensemble des secteurs de l'État, nous allons voir en ce moment, quel est le pourcentage qui sera alloué aux hôtels réquisitionnés pour vous donner un peu d'oxygène. ... Voilà, là où nous en sommes avec le ministre des Finances», a fait savoir la ministre.

Elle a poursuivi ses propos en les rassurant que l'accord de principe a été obtenu : « Cela a été acté. Le problème qui se pose maintenant est celui de la disponibilité des ressources. D'un côté, il y a la volonté de régler le problème, ce qui est acté, et de l'autre, quelles sont les ressources qui seront mises à disponibilité et quand exactement ? C'est un peu ça la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons ».

Un autre aspect non moins négligeable que le gouvernement propose aux hôteliers réquisitionnés et non réquisitionnés, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs évoluant dans le métier du tourisme, est de leur faciliter l'accès aux prêts avec les banques. La ministre leur a rappelé qu'ils ont également les syndicats très bien organisés et qui aux côtés du gouvernement portent ce dossier.

Le gouvernement a pris quelques mesures de facilitation pour vous permettre une forme de relance de l'économie à des taux préférentiels structurés et entendu avec leurs partenaires financiers, les banques.

Serge Kodia, gérant de Léon hôtel de la paix à Poto-Poto, s'est plaint du fait qu'ils n'ont pas été réquisitionnés, mais ont mis des travailleurs en congé technique. Comment le gouvernement entend accompagner ces hôtels non réquisitionnés ?

Au personnel des métiers de l'hôtellerie, la ministre a demandé beaucoup de patience et de responsabilité. « La gestion des ressources humaines n'est pas facile. Je ne pense pas qu'il y ait la mauvaise foi de vos directeurs ou directrices dans le cadre de la gestion de tous les aspects inhérents à cette période de confinement ou mieux de Covid-19... »

Les hôteliers pensent que l'ouverture des frontières aériennes est un atout pour leurs établissements d'hébergement mais, le couvre-feu a un impact négatif sur leurs activités. Ils souhaitent que le gouvernement puisse revoir les heures décrétées pour le couvre-feu.

A l'issue de cette rencontre, Ongagna, gérant de l'hôtel Paternel 2, s'est dit satisfait et attend voir l'aboutissement de ces promesses.